沙加緬度與宇洛縣教育局 抵制川普授權ICE進入校園執法

沙加緬度和宇洛縣教育局將致力於阻止聯邦移民機構進入學校校園，作為對川普政府新指令的回應，此為校園示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

沙加緬度和宇洛縣教育局 表示，將致力於阻止聯邦移民 及海關執法局（ICE）進入學校校園，作為對川普政府新指令的回應。

國土安全部代理部長哈夫曼（Benjamine Huffman）21日發布新指令，撤銷2011年開始實施的「限制在學校、兒童保育中心、教堂和醫院附近開展移民執法活動的聯邦指導」。

「犯罪分子將不再能夠躲藏在美國的學校和教堂中以逃避逮捕，」一名國土安全部發言人表示，「川普政府不會束縛執法人員的手腳。」

宇洛縣學校總監劉易斯（Garth Lewis）23日發表聲明反對該指令。「撤回對學校、教堂、醫院等敏感地點的保護，破壞了社區信任和安全，」他表示，「這些空間是學習和治癒的基石，而非恐懼的場所，並可能擾亂教育環境，給孩子、青少年和家庭帶來不必要的焦慮。」

沙加緬度縣教育局已公開承諾，確保所有學生享有應有的免費公立教育，雖未具體提及國土安全部的最新指導。局長戈登（David Gordon）表示：「沙加緬度縣教育局將繼續為學校和學區提供最新法律和政策資訊，幫助保護學生的憲法權利，無論其移民或公民身份如何。」

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）上個月發布的指導方針指出，學校官員無需允許移民執法人員在沒有司法命令的情況下進入學校。他在與10位其他州檢察長的聯合聲明中重申，聯邦政府無權強迫各州執行聯邦法律。

聲明中提到：「總統對利用美國司法部的檢察資源，攻擊遵守州法律的公務員，發出令人不安的威脅，這將干擾他們與社區建立信任的能力。」並強調：「若這些言論變為非法行為，各州將毫不猶豫地回應。」

加州公共教育部長瑟蒙德（Tony Thurmond）上個月支持一項州法案，在學校周圍設立一哩安全區，並防止學校數據用於移民驅逐。加州教育廳也於周二向所有縣和學區負責人發送了資源，幫助移民學生及其家庭。

加州學校管理者協會發言人在一份聲明中表示，這是濫用權力，違背每個兒童應有的公立教育憲法權利。從過去的經驗來看，這一政策會導致學生不上學、家庭脫離學校系統，並對社交情緒健康造成嚴重影響。