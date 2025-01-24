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北加福智聖荷西佛堂迎新春 1/29叩鐘祈福

記者葛歆睿／聖荷西報導
1月29日（周三）農曆大年初一這天，北加福智將於上午9時至下午2時在聖荷西佛堂舉辦「叩鐘祈福迎春賀蛇年」活動。（主辦單位提供）
1月29日（周三）農曆大年初一這天，北加福智將於上午9時至下午2時在聖荷西佛堂舉辦「叩鐘祈福迎春賀蛇年」活動。（主辦單位提供）

為迎接新春的到來，北加福智聖荷西佛堂特別舉辦兩場活動，分別是1月29日的「叩鐘祈福迎春賀蛇年」及2月2日的「福智新春祈福園遊會」。這兩場活動提供豐富多彩的節慶體驗，邀請社區民眾一同慶祝農曆新年，共迎充滿希望和福氣的蛇年。

1月29日（周三）農曆大年初一這天，北加福智聖荷西佛堂將於上午9時至下午2時舉辦「叩鐘祈福迎春賀蛇年」活動。民眾將有機會參與大殿禮佛、叩鐘迎新、供養添福及領取招財紅包。現場還特別準備了如意油飯及紅棗桂圓湯，供參加者享用，寓意新年福氣滿滿。當天也將特別為南加州野火受災民眾祈福，祈求新的一年平安順遂。

時間：2025年1月29日（周三） 9:00 am - 2:00 pm

地點：1338 Ridder Park Dr., San Jose, CA 95131

2月2日（周日）農曆大年初五，北加福智聖荷西佛堂將於上午11時至下午2時30分舉行一年一度的新春祈福園遊會。今年園遊會以「木蛇呈祥，福氣滿堂」為主題，推出多項寓教於樂的活動，其中包括「有獎闖關」遊戲，包含8個環保故事，讓參加者看故事答題，認識環保勇士們所做的貢獻，同時是親子互動的好機會。此外，還有燈謎、剪紙、糖畫及趣味黏土等傳統手工藝活動，讓參加者動手創作新年裝飾。園遊會特別提供多款健康蔬食美食，有些美味只能在此活動中品嚐。

時間：2025年2月2日（周三）11am - 2:30 pm

地點：1338 Ridder Park Dr., San Jose, CA 95131

兩場活動活動在同一地點舉行，均免費入場。報名連結及更多細節請參考活動網站：https://sites.google.com/bwnc.org/2025-bwnc-chinese-new-year/home?authuser=0

2月2日（周日）農曆大年初五，北加福智將於上午11時至下午2時30分在聖荷西佛堂...
2月2日（周日）農曆大年初五，北加福智將於上午11時至下午2時30分在聖荷西佛堂舉行一年一度的新春祈福園遊會。出豐富的活動外，還提供多款健康蔬食美食。（主辦單位提供）

聖荷西 北加 加州

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