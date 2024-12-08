我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

舊金山華埠「四大天王」獲評選年度最佳餐廳 招牌是麻婆意麵

編譯組／綜合報導
舊金山華埠「四大天王」餐廳被「Esquire」雜誌評為年度最佳餐廳。（取自Pexels)
舊金山華埠「四大天王」餐廳被「Esquire」雜誌評為年度最佳餐廳。（取自Pexels)

據媒體SFGATE報導，舊金山華埠的一家新開餐廳近來頻頻獲得讚譽。這家以麻婆意麵和牛扒炒粉聞名的懷舊風格粵菜餐廳 Four Kings （四大天王）被「Esquire」雜誌評為年度最佳餐廳。

這家位於Commercial街 710 號的餐廳自今年3月開業以來取得了輝煌的業績，「紐約時報」將 「四大天王 」餐廳（入其年度50家最佳餐廳名單；Bon Appetit將其評為20家最佳新餐廳之一；OpenTable將其評為百強餐廳。本周二（3日），Eater SF也將四大天王評為年度最佳餐廳。

「Esquire」特約編輯馬蒙（Omar Mamoon）寫道：「你能感受到從他們的鞋盒大小的空間裡散發出的電能。揚聲器里播放著粵語流行歌曲，牆上裝飾著香港電影明星的經典海報，火焰將炒鍋映成橙色。在木製櫃檯後面，你會看到廚師們烹飪著他們從小吃到大的菜餚，並在此過程中對社區進行再投資。」

菜單上有很多新鮮的粵菜，比如雞油煲仔飯，上面有臘香腸、菊花、厚切鹹肉和一個蛋黃。令人垂涎的特製油炸乳鴿每晚限量15隻，因為其準備過程需要十天。據「Esquire」雜誌稱，乳鴿要經過醃製、乾煸、煙燻和油炸等工序。

入選「Esquire」最佳新餐廳榜單的舊金山餐廳不止Four Kings一家，以經濟實惠的品嘗菜單而聞名的下太平洋崗區（Lower Pacific Heights）餐廳7 Adams 也入選了該榜單。主廚Serena Chow Fisher和David Fisher曾在Marlena餐廳工作，但於2023年6月突然離職。一年後，他們的第一家個人餐廳於2024年8月獲得了米其林星級（Michelin star）。

7 Adams餐廳的五道菜、87美元的品嘗菜單包括冷玉米茸配蛇形黃瓜、焦牛油果和香菜，以及Berkshire豬肉領配棒棒糖羽衣甘藍（kale）、早餐香腸和櫻桃芥末等菜餚。

馬蒙寫道：「為了小心不要錯過任何東西，請與愛人一起來，選擇不同的菜餚，然後一起分享。」

舊金山並不是唯一上榜的加州城市，洛杉磯有五家炙手可熱的新店上榜，包括Mori Nozomi、Mae Malai Thai House of Noodles、Camelia、Budonoki 和 Azizam。在舊金山北部，Charlie's Napa Valley 是一家以海鮮為主的熱門餐廳，也是灣區唯一一家上榜的餐廳。

舊金山 加州 華埠

上一則

聯合健保CEO被槍殺 矽谷科技領袖斥巨資保安不馬虎

下一則

屋崙預算赤字1.29億元 將大砍警消服務

延伸閱讀

華埠餐廳四大天王 今年3月開業以來屢獲美食大獎

華埠餐廳四大天王 今年3月開業以來屢獲美食大獎
灣區7橋梁過橋費 明年調漲至8元

灣區7橋梁過橋費 明年調漲至8元
布里德卸任倒數 懷念與華埠互動 自豪舊金山變更好了

布里德卸任倒數 懷念與華埠互動 自豪舊金山變更好了
舊金山州大財務拉警報 將裁員、削減課程省錢

舊金山州大財務拉警報 將裁員、削減課程省錢
隨意堆放街頭…米慎區舊家具丟棄率全金山最高

隨意堆放街頭…米慎區舊家具丟棄率全金山最高

熱門新聞

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

2024-12-05 15:21
一名小女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品。(擷自YouTube@FOX 26 Houston)

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

2024-12-05 09:08
六名蘋果華裔員工涉嫌利用慈善計畫，向其中一名員工參與的非營利組織進行假捐款私飽中囊被控多項重罪。（示意圖取自Pexels）

蘋果6華裔員工涉假捐款真詐欺 中飽私囊逾15萬

2024-12-04 15:56
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)

主廚退休 舊金山華埠116年老店「三和粥粉麵」將關門

2024-12-05 14:55
不少加州房產業主因野火風險而遭保險公司拒保。示意圖。(美聯社)

華裔花5800元升級房屋設施 保險公司仍拒保

2024-12-02 01:20

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元