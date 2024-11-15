聖塔克拉拉縣11月16日猛禽節 近距離觀賞獵鷹飛行秀

馴鷹人將穀倉貓頭鷹放在手背上。（翻攝自聖塔克拉拉政府官網）

聖塔克拉拉縣公園11月16日舉辦一年一度的猛禽節（Raptor Fest），邀請居民前來體驗獨特的猛禽教育活動，增強社區對猛禽及其棲息地保護重要性的認識。此活動將在卡萊羅縣公園（Calero County Park）的蘭喬聖維森特（Rancho San Vicente）舉行，該公園已成為觀察多種猛禽的熱門目的地。

活動主打環節是由全圈訓鷹組織（Full Circle Falconry）的資深訓鷹師Kenny Elvin帶來的獵鷹表演。Elvin將在活動期間進行兩場45分鐘的表演，生動地展示獵鷹的飛行技巧和猛禽的自然習性。

這一表演不僅展示了猛禽的飛行動作，還將為觀眾帶來關於獵鷹歷史、猛禽的生物學特性以及牠們在生態系統中的獨特角色的深入講解。若天氣等條件適宜，Elvin還將帶來飛行演示，觀眾將有機會目睹這些猛禽在空中的優雅和敏捷，深入理解它們如何在大自然中發揮捕獵者的作用。

除獵鷹表演外，猛禽節還將有多個合作夥伴設立展示攤位，進一步豐富活動內容。參與的合作夥伴包括聖塔克拉拉谷鳥類聯盟（Santa Clara Valley Bird Alliance）、聖塔克魯茲 猛禽研究小組（ Santa Cruz Predatory Bird Research Group）以及舊金山 灣鳥類觀測站（San Francisco Bay Bird Observatory）。

這些組織將展示各自的工作成果，並為社區提供相關的教育資源，幫助大家更好地瞭解猛禽保護的重要性。觀眾可以在攤位上直接與這些組織的專家交流，瞭解猛禽的研究動態、棲息地保護計畫以及如何支持猛禽及其生存環境。

此外，猛禽節還將推出豐富的教育宣傳材料，為大眾提供關於猛禽生物學、行為特性及其棲息地保護的實用知識，鼓勵大家採取行動，共同保護重要的野生物種。