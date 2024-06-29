金山灣區僑務榮譽職新續聘 舉行聘書頒發儀式

駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉行金山灣區新續聘僑務榮譽職聘書頒發活動及頒獎儀式，全員合影。（主辦單位提供）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處及金山灣區 僑教中心日前舉行金山灣區新續聘僑務榮譽職聘書頒發活動及頒獎儀式，感謝僑團去年推動台灣參與「世界衛生大會(WHA )活動」及聯合國活動。舊金山台北經文處長賴銘琪表示，僑界的支持是政府推動涉外及僑務工作最重要的力量，期許僑社發揮影響力，攜手努力提升中華民國 在國際能見度。

當天除了頒發證書外，同時也頒發台灣華語文學習中心績優評鑑優良獎，得獎者為「北加州台灣會館」及「矽谷中文學校」。賴銘琪代表僑委會頒獎，恭喜新任及續任的榮譽職人員，也感謝僑領對於僑社長期的貢獻，盡心盡力服務，堅定支持中華民國台灣，在主流社區推動台灣多元文化、教育傳承，並協助經貿發展或國民外交，希望透過頒發聘書儀式肯定榮譽職人員在僑界的貢獻，也盼鼓勵更多僑胞投入僑社服務志業，繼續幫助台灣站上世界舞台。

本次新聘及續任僑務榮譽職任期是從2024年1月1日至2026年12月31日止，包括僑務委員魏德珍、林政原，僑務諮詢委員陳德輝、呂玉貞、陳潤吾、胡美惠、方治欽、龔行憲、顏莊和子、蔡桂伍、周信結、金炎南、林身影、羅素娥、葉雲河、梅毅端、林錦堂、張曉琴、陳義志、陳朝全及陳碧雲。

僑務顧問吳金柱、孫木通、鄒尚文、吳訓達、劉煥國、楊昆山、胡新貴、洪瑤君、陳安東、楊恭莊、林茂聯、林慶順、葉俊雄、呂芳雲、徐名璋、楊燿宏、劉慶芬、張家豪、李萍萍、胡威妮及張愛惠。

僑務促進委員謝秀枝、林觀莉、吳建賢、蔡瑞聲、潘海倫、蔡宗元、呂文慶、蕭仁麒、黃清照、陳思如、高椿惠、倪文俊、黃大厚、詹葳蓮、陳亳蕙、吳家宇、李珊瑩、周典樂、朱海若、林秀春、柯伊芳及高翠玲等。