我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

西南航空又出包 機師不顧警告「闖封閉跑道」起飛

金山灣區僑務榮譽職新續聘 舉行聘書頒發儀式

記者江碩涵／聖荷西即時報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉行金山灣區新續聘僑務榮譽職聘書頒發活動及頒獎儀式，全員合影。（主辦單位提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心舉行金山灣區新續聘僑務榮譽職聘書頒發活動及頒獎儀式，全員合影。（主辦單位提供）

舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心日前舉行金山灣區新續聘僑務榮譽職聘書頒發活動及頒獎儀式，感謝僑團去年推動台灣參與「世界衛生大會(WHA)活動」及聯合國活動。舊金山台北經文處長賴銘琪表示，僑界的支持是政府推動涉外及僑務工作最重要的力量，期許僑社發揮影響力，攜手努力提升中華民國在國際能見度。

當天除了頒發證書外，同時也頒發台灣華語文學習中心績優評鑑優良獎，得獎者為「北加州台灣會館」及「矽谷中文學校」。賴銘琪代表僑委會頒獎，恭喜新任及續任的榮譽職人員，也感謝僑領對於僑社長期的貢獻，盡心盡力服務，堅定支持中華民國台灣，在主流社區推動台灣多元文化、教育傳承，並協助經貿發展或國民外交，希望透過頒發聘書儀式肯定榮譽職人員在僑界的貢獻，也盼鼓勵更多僑胞投入僑社服務志業，繼續幫助台灣站上世界舞台。

本次新聘及續任僑務榮譽職任期是從2024年1月1日至2026年12月31日止，包括僑務委員魏德珍、林政原，僑務諮詢委員陳德輝、呂玉貞、陳潤吾、胡美惠、方治欽、龔行憲、顏莊和子、蔡桂伍、周信結、金炎南、林身影、羅素娥、葉雲河、梅毅端、林錦堂、張曉琴、陳義志、陳朝全及陳碧雲。

僑務顧問吳金柱、孫木通、鄒尚文、吳訓達、劉煥國、楊昆山、胡新貴、洪瑤君、陳安東、楊恭莊、林茂聯、林慶順、葉俊雄、呂芳雲、徐名璋、楊燿宏、劉慶芬、張家豪、李萍萍、胡威妮及張愛惠。

僑務促進委員謝秀枝、林觀莉、吳建賢、蔡瑞聲、潘海倫、蔡宗元、呂文慶、蕭仁麒、黃清照、陳思如、高椿惠、倪文俊、黃大厚、詹葳蓮、陳亳蕙、吳家宇、李珊瑩、周典樂、朱海若、林秀春、柯伊芳及高翠玲等。

中華民國 灣區 舊金山

上一則

研究顯示 過去4個月有三分之一亞裔受到種族歧視

下一則

華語文中心 Google首辦華語班 老美學員嗨翻天

延伸閱讀

金山2街道Lombard、Steiner 獲評世界最美街道

金山2街道Lombard、Steiner 獲評世界最美街道
軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關

軍校台生在美遇車禍 灣區僑胞捐2萬助渡難關
軍校台生在美遇車禍 舊金山台僑個人捐2萬美元助渡難關

軍校台生在美遇車禍 舊金山台僑個人捐2萬美元助渡難關
北加州實踐大學校友會盛大舉辦2024年會

北加州實踐大學校友會盛大舉辦2024年會
「仁來瘋」掀赴台潮 觀光署舊金山辦展吸睛

「仁來瘋」掀赴台潮 觀光署舊金山辦展吸睛

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19
舊金山Waymo自駕計程車服務即日起全面開放，任何人都可使用。（電視新聞截圖）

搭過嗎？ Waymo無人自駕計程車 舊金山全面開放

2024-06-26 20:17

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰
工作運不好...3大星座總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少

工作運不好...3大星座總是累得跟狗一樣 回報卻少之又少