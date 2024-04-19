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台北新藝術博覽會 陳菊美20幅金箋紙作品入選

記者葛歆睿╱南灣報導
陳菊美的20幅金箋紙作品入選台北市政府觀光傳播局協辦的第14屆「台北新藝術博覽會，異次元」。（受訪者提供）
陳菊美的20幅金箋紙作品入選台北市政府觀光傳播局協辦的第14屆「台北新藝術博覽會，異次元」。（受訪者提供）

灣區台裔美籍水墨畫家陳菊美（May Shei）即將於下周到台灣，參加由社團法人台灣國際當代藝術家協會（TICCA）主辦、台北市政府觀光傳播局協辦的第14屆「台北新藝術博覽會，異次元」。這場藝術盛宴預計將吸引70多國的近500位專業藝術家參展，陳菊美入選展出她的畫作。

此次展出是由藝術總監李善單教授設計，匯聚了世界各地的優秀藝術家展現作品。展場也包括陳菊美所在的、台灣當代藝術F8展區在內的各大特色展區，呈現世界性名家的各種媒材創作表現。展品蘊含了不同文化的深度與廣度，充分以藝術家為核心的策展理念，也讓是亞洲國際藝術展會的引領者。

陳菊美表示，這次參加展出的20幅金箋紙作品、是結合傳統和現代的潑墨山水及工筆人物禽鳥創作，希望給欣賞者不一樣的體會。正在舊金山大學法律學院（UCLAWSF ）參加特別展出的她表示，多年來的在美國的主流社會水墨教學，各美術館邀請展及海內外參展，更覺藝術在世界上的重要，能夠再次回到台灣參加台北新藝術博覽會，她倍感榮幸及感恩。

新藝術博覽會將於4月25日（周四），15時至18時在台灣舉行，同日18時至21時特邀貴賓預展。

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