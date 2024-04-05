ILF舉辦青少年領導訓練營暨才藝競賽 即日起收受作品

國際領袖基金會（ILF）舊金山分會攜手Impacter Pathway，宣布舉辦青少年領導訓練營暨青少年才藝競賽。(記者葛歆睿╱攝影）

為培育亞裔 青少年的領導能力，國際領袖基金會（ILF）舊金山 分會攜手Impacter Pathway，宣布舉辦青少年領導訓練營暨青少年才藝競賽。參賽青少年即日起可遞交作品供評審，並可於4月20日於領導訓練營當日參加講座，主辦單位現場頒發獎狀及獎學金鼓勵。

這次是國際領袖基金會舊金山分會首次舉辦青少年領導訓練營暨青少年才藝競賽。國際領袖基金會舊金山分會共主席陳鈞亞表示，國際領袖基金會創立多年，長期在社區培育新一代的領袖，特別注重培養優秀亞太裔學生、提升領導力，繼而進入主流替亞裔發聲。例如國際領袖基金會的「暑期公共事務實習計畫」就是一直以來很受歡迎的項目之一，該計畫安排入選學生進入聯邦政府、國會等機關實習，讓學生進一步了解政治的運作、培養人脈，促進更多亞裔參與社區服務及政治。

國際領袖基金會舊金山分會主席林美蓮指出，這次國際領袖基金會舊金山分會舉辦領導訓練營與青少年才藝競賽，也是希望更進一步幫助亞太裔的學生提升領導力，在主流占有一席之地，同時有機會能展現才華。

Impacter Pathway是一間升學諮詢機構。其創辦人兼執行長Daniel Byun表示，相信參與青少年領導訓練營暨才藝競賽將有助於將來的大學申請。哈佛大學引領了大學招生過程的變革。包括加州大學系統在內的許多學校，都不再要求SAT成績，而更加看重學生的軟技能和品格。此次Impacter Pathway與國際領袖基金會合作，正是尋找灣區

具備這些性格和技能的亞裔初中生和高中生。

領導訓練營是一日的活動，訂於4月20日於洛斯蓋圖（Los Gatos）綠野山莊舉行，當日將有多項專題講座與訓練，並邀請聖荷西職業冰上曲棍球隊沙魚隊（San Jose Sharks）執行長貝切（Jonathan Becher）擔任主題演講嘉賓，現場與學生交流。

青少年才藝競賽部份，則分為「藝術」、「寫作」、「影音」等三大主題。只要是灣區在學的初中生與高中生都能參加。有意參加者必須在4月14日（周日）之前遞交作品，評審委員審核後，於4月20日當天公布得獎名單並頒獎，各項的首獎得主可得500元獎學金。另外每組也有兩名優勝者分別可得250元獎學金。

主辦單位介紹，參賽作品的主題不特別設限，但應以亞太裔的文化為主軸，刻畫亞太裔文化背景對於參賽學生在文化價值、人格培養，或者家庭關係等方面造成的正面影響。另一方面，也歡迎學生透過不同的素材，分享自己的個人經驗與故事，呈現身為亞太裔在多元環境價值環境下的特質。

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