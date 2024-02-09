僑教中心慶祝春節 發龍年福袋

金山灣區僑教中心2月8日舉辦春節特別故事時間「一起過新年」，活動以濃濃過年氣氛為主題。（主辦單位提供）

金山灣區 僑教中心2月8日舉辦春節特別故事時間「一起過新年」，活動以濃濃過年氣氛為主題，不少僑青家庭盛裝紅色喜慶服裝前來參加，志工媽媽們向小朋友講述春節故事及帶動唱外，僑教中心主任莊雅淑致贈龍年福袋、燈籠及春聯，圓滿落幕。

莊雅淑說，春節特別故事時間同天剛好是小年夜，同時也向在座所有僑青家庭拜早年。她表示，i僑卡更改了申請方式，只要簡單的資訊就可以申請，灣區有34家合作店家，甚至購買長榮 與華航機票，都可獲得優惠。

這場春節特別故事時間，分別由兩位志工家長帶來春節故事，還有一首恭喜發財歌曲，教小朋友如何拱手拜年，互道新年快樂、恭喜發財，最後還有龍年賀卡手作。

聽完故事的小朋友排隊向莊雅淑領取龍年福袋，排隊時家長不時教導小朋友如何拱手拜年，讓小朋友學習領紅包時要說的吉祥話，造型喜慶的紅色龍年福袋內有新台幣一元硬幣。莊雅淑說，這代表一元復始、萬象更新。