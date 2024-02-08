華人驅車直奔半月灣 買生猛魚蟹烹調道地中餐解鄉情

半月灣碼頭賣鄧金斯蟹的漁家。（記者徐蓓蓓／攝影）

烹調美食、全家共享，是很多華人家庭生活的核心。尤其年節將至，美食更是傳遞愛與關懷的一種方式。中餐烹調講究選材新鮮，生猛海鮮尤其如此。雖然北加華人超市 眾多，要獲得游水海鮮並非難事，很多灣區華人還是喜歡驅車一個鐘頭左右到離矽谷最近的半月灣 碼頭，直接從漁船上購買海鮮。價格相比華人超市還要更貴，但很多人還是心甘情願掏錢，圖的就是到嘴的那一口鮮味。

半月灣碼頭出售的主要是北加州 近海常見的石斑魚、海膽和冬季的鄧金斯蟹等海鮮，有時也會有三文魚和其他魚類供應。主要是規模較小的家庭漁船出海捕撈後，直接開到半月灣碼頭，向半月灣絡繹不絕的遊客來零售。

不過有些愛食用新鮮魚類的華人，往往不辭辛勞，周末常常專程去買魚，甚至和漁家互加聯繫方式。只要漁獲到港，就會簡訊通知顧客來買魚。

華人高小姐原籍是魚米之鄉的蘇杭一帶。她喜歡吃蒸魚，並且對魚的新鮮度非常挑剔。據說，高小姐和第一任男友去中國北方的老家見父母時，對方媽媽從冰箱裡拿出一條冰凍的魚燒給她吃。她回來後，考慮自己以後很難接受對方的飲食文化，綜合其他因素，最後居然選擇分手。

移民加州以後，她對超市游水魚的新鮮度也有不滿。認為只有離開原生海域不到24小時之內的魚才配得上作爲清蒸魚的食材。幾番尋覓，終於在碼頭買到新鮮漁獲。吃上鮮魚的高小姐，得以一解思鄉之情。

加州因為保護座頭鯨的遷徙，多次推遲鄧金斯蟹捕撈季。當下正是捕撈旺季，又適逢農曆新年將至。因此雖然連日風雨，但只要是短暫晴好的天氣，半月灣碼頭購買海鮮的華人總是絡繹不絕。

為了迎合人流，周末到港漁船通常較多。例如上周末就有六、七條漁船到港， 目前全部都在集中售賣鄧金斯蟹。一般來說價格要比華人超市貴二、三元一磅，但因為新鮮度爆表，依然顧客雲集。而停泊位置比較靠後、不太顯眼的船家，賣的的價格會相對便宜一點。