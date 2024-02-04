尹集成「成功之路」紀錄片 還原移民不凡人生典範

日前一部新推出的紀錄片「80歲：尹集成（C.C Yin）的成功之路」正在美國多家主流電視台熱播。（APAPA媒體部提供）

日前一部新推出的紀錄片「80歲：尹集成（C.C Yin）的成功之路」正在美國多家主流電視台熱播。這部紀錄片詳細記錄了亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人、現年86歲的尹集成的非凡事蹟。

尹集成出生於中國、後在台灣求學，1948年移民 美國，最初在舊金山擔任土木工程師，但在48歲時失去了工作，在面臨困境時毅然決定在奧克蘭一處不景氣的社區開設了第一家麥當勞 速食店，冒著生命危險重振家庭經濟。

當時那個社區犯罪率高漲，麥當勞公司也對這位亞裔移民持懷疑態度，然而憑藉他在中國戰爭期間的經歷以及與黑人社區的良好關係，尹集成成功地將生意做得有聲有色。不久之後，他在北加州 開設了14家麥當勞特許經營店。

如今，86歲的尹集成已成為麥當勞的知名特許經營商，並在幫助該公司進入中國市場的同時，還積極從事慈善事業，共同創立了APAPA。紀錄片透過採訪尹集成本人及其家人朋友，還原了他的非凡經歷：從中國移民美國，勇敢應對困境，最終以智慧和勇氣贏得成功。

製片人鮑勃•格林表示，80歲不是終點，積極態度能夠在任何年齡取得成就。APAPA總裁尹立懷（Mary Yin）也表示，父親尹集成以成功為榜樣，激勵著後人。

這部紀錄片已經在全美多地的PBS電視台播出，並將在KQED Plus頻道進行重播，旨在讓更多觀眾瞭解80歲以上成功人士的不凡故事。同時，APAPA也將積極宣傳這部影片，傳播尹集成的鼓舞人心之旅。