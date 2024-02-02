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北加州江蘇同鄉會 慶10周年、新春聯誼

記者葛歆睿╱聖他克拉拉市報導
鄒永紅（中）帶來了中領館祝賀北加州江蘇同鄉會成立十周年的賀狀和春節包。（記者葛歆睿╱攝影）
鄒永紅（中）帶來了中領館祝賀北加州江蘇同鄉會成立十周年的賀狀和春節包。（記者葛歆睿╱攝影）

加州江蘇同鄉會暨江蘇商會十周年慶典暨新春聯誼會27日中午在聖他克拉拉市狀元樓舉行。中國駐舊金山總領事館副總領事鄒永紅、主任王一鳴、領事林淑珍、薩拉度加市長趙嬿及數十位灣區其他僑團的僑領到場祝賀，並與百餘名江蘇籍僑胞歡慶即將到來的農曆新年。

北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會分別成立於2014年1月12日和2016年1月23日，長期以來積極聯絡江蘇籍僑胞和各界朋友，除定期舉辦聯誼活動，還與江蘇建立了緊密的合作關係，每年接待來自江蘇各地的代表團，同時也組團到江蘇考察訪問。鄒永紅表示，2024年，中國特色大國外交將進入一個可以大有作為的新階段，領事館將繼續努力落實中美兩國元首會晤重要成果，讓舊金山願景照進現實。希望大家在美國將好中國故事，傳播中華優秀文化，推動中美人文交流，促進兩國民心相通。

趙嬿表示，雖然江蘇同鄉會只有十年，但對加州與江蘇經濟、貿易、文化和科技交流的貢獻有目共睹。

酈志堅表示，江蘇省和加州是友好省州，同鄉會深度參與兩地交流互動，促進加州與江蘇的友好往來和經貿合作，同時加深人才引進交流，把博大精深的中華文化在美國這塊土地上傳播，去年11月在創會長吳有義帶領下，同鄉會幾十人參加舊金山舉行的APEC會議。

酈志堅指出，中美關係與海外華人息息相關，中美保持友好、合作、互相尊重的關係，才是正確方向。

北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會十周年慶典暨新春聯誼會27日中午在聖他克拉拉市狀元樓舉...
北加州江蘇同鄉會暨江蘇商會十周年慶典暨新春聯誼會27日中午在聖他克拉拉市狀元樓舉行。（記者葛歆睿╱攝影）

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