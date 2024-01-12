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歐美影視協會、哈佛中國文化工作坊 線上談電影

聖荷西訊

奧本海默（Oppenheimer）」及「媽的多重宇宙（Everything Everywhere All at Once）」引發許多議論，兩片都與科技相關，向外進入浩瀚的多重宇宙，向內深入細微的原子。歐美影視協會及哈佛中國文化工作坊合作推出線上講座，由台灣成功大學教授夏祖焯聊這兩部電影。

這兩部電影均採用數個故事交叉剪輯的技巧，但科技只是影片背景，主體是情節及人性。夏祖焯由影片聯想到昔日的生活點滴，包括台灣遭受七日轟炸，建中及北一女均受損害，並有經歷廣島原爆的日本人出席演講會，這些相關人物及事務均娓娓道來，將是一場感性及理性、知性的電影會。請有意參加民眾提早十分鐘上線，不回放講座影片。

時間：2024年1月12日美西時間晚上5時

會議鏈接：htps://us06web.zoom.us/j/4645657758?pwd=UmgazJlUBHcXZWUExaMIV0bkJDUT09&omn=81541477571

Zoom Meeting ID: 464 565 7758Passcode: 123。

媽的多重宇宙 奧本海默 日本

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