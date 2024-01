歐美影視協會、哈佛中國文化工作坊 線上談電影

「奧本海默 (Oppenheimer)」及「媽的多重宇宙 (Everything Everywhere All at Once)」引發許多議論,兩片都與科技相關,向外進入浩瀚的多重宇宙,向內深入細微的原子。歐美影視協會及哈佛中國文化工作坊合作推出線上講座,由台灣成功大學教授夏祖焯聊這兩部電影。

這兩部電影均採用數個故事交叉剪輯的技巧,但科技只是影片背景,主體是情節及人性。夏祖焯由影片聯想到昔日的生活點滴,包括台灣遭受七日轟炸,建中及北一女均受損害,並有經歷廣島原爆的日本 人出席演講會,這些相關人物及事務均娓娓道來,將是一場感性及理性、知性的電影會。請有意參加民眾提早十分鐘上線,不回放講座影片。

時間:2024年1月12日美西時間晚上5時

