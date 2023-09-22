第二屆華埠藝術節 邀你躺著體驗

觀者躺到作品上沉浸式體驗。（記者楊逸辰／攝影）

華埠 「藝在棱角」藝術館21日為第二届華埠當代藝術節「在同一太陽底下」（Under the Same Sun）舉辦預覽活動，由藝術團體宏觀波浪（Macro Waves）成員戴維（Robin David）主持，館長休伊（Candace Huey）和執行主管李燕玲（Joanne Lee）出席。

預覽活動的焦點，即宏觀波浪擺放在藝術館大廳的作品「集體未來」（Collective Features），由中間鏤空的綠色圓台與中央的黑色碗狀物組成。圓台為木製，表面鋪滿人工製作的苔蘚，占地面積約16平方呎。作品外形乍看並不引人注目，但不同於以往人們對藝術作品的理解，「集體未來」是一項多媒體藝術體驗，觀者在欣賞同時亦可躺在斜坡上與作品互動。

當參觀者集體在宏觀波浪的指導下，仰臥於苔蘚之上並閉上眼睛，藝術家將開啓作品內部的振動裝置與作品上方的LED燈光，並播放音樂。音樂中包含有模擬海洋、波浪與海風的聲音，節奏與內部的振動頻率相同。當活動正式舉行時，中央的黑色碗狀材料中將盛裝清水，製造更好的振動體驗。

「我想這可以帶他們去一個放鬆的地方，」戴維說，「它可以給你帶來一種精神上的旅行，讓你去到另一個地方。就像冥想的原理一樣，當你真的能够集中精神並且以你自己為中心，就能找到一個對你來說安全的地方然後休息。」

觀波浪成員戴維介紹「集體未來」。（記者楊逸辰／攝影）

談到作品的涵義，戴維指出，美國人的認知是，人必須要工作努力或辛苦付出，去實現美國夢。人們對這樣的忙碌已經有點勞累，「這個空間就是為他們製造的一個庇護所，一群人在一起體會到被呵護的感覺。不再是只有你一個人，雖然大家都有獨特的感覺，但大家都在同一時刻感受到同樣的振動。」

她提到亞洲移民 的精神，「亞裔 移民之間一直有一種『我挺你』（I have your back）的共識，是一種集體的努力、互相的關照。而『集體呵護』（Collective Care）正是這樣出現的。華埠就是一個亞裔努力打造集體社區的好樣板。」

第二届華埠當代藝術節將於9月30日在「藝在棱角」藝術館舉行。