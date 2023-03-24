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灣區獅子會幫助偏鄉 募集舊書、眼鏡

記者李榮／佛利蒙報導
舊金山灣區獅子會徵集舊書與舊眼鏡。（記者李榮／攝影）
舊金山灣區獅子會徵集舊書與舊眼鏡。（記者李榮／攝影）

舊金山灣區獅子會宣布推出舊書舊眼鏡的捐獻活動，希望向社區徵集舊書籍與不用的眼鏡，眼鏡由當地獅子會系統，捐贈給需要的人士；而書籍則會透過台灣獅子會送回台灣偏鄉，幫助經濟弱勢的偏鄉族群。

舊金山灣區獅子會成立於2016年。舊金山灣區獅子會長張啟偉表示，獅子會長期以來涉入許多公益活動，以前都是舉辦徵集舊書籍的活動，今年是加碼舉辦眼鏡的捐贈活動，希望能在更多方面幫助需要幫助的人，回饋社會。

張啟偉指出，獅子會擁有全球獅友家庭，在綿密網絡的相互協助下，可以與當地最優秀的社區領袖深入社區服務。灣區獅子會將以國際獅子會為平台，結合舊金山灣區傑出的華人領袖多年累積的智慧與經驗，有效發揮灣區華人的影響力。不僅能為華人社區謀求更大的權益，也可以為國際社會做出更多貢獻。

張啟偉也表示，除了舊書以及眼鏡的捐贈活動以外，其實舊金山灣區獅子會一直在投入各項慈善與公益，一些籌款的項目也陸陸續續在進行，未來會再向大家公佈。

民眾有多餘的舊書或舊眼鏡都可以到以下地點捐贈，獅子會將不定時取件。

Sun Design center ( 20149 Stevens Creek Blvd Cupertino, CA 95014 )

Portwell Technology, Inc. ( 44200 Christy Street, Fremont)

段純貞牛肉麵（10118 Bandley Dr. Ste H Cupertino、43755 Boscell Rd, Fremont）

金山灣區華僑文教服務中心( 100 South Milpitas Blvd., Milpitas）

Eastwest Bank Pleasanton ( 4299 Rosewood Dr., Unit#108, Pleasanton, CA 94588 )

Eastwest Bank Fremont Mission Office( 46615 Mission Blvd.,Fremont, CA 94539)

Eastwest Bank Fremont Paseo Office ( 34420 Fremont Blvd., Ste #F, Fremont, CA 94555 )

灣區 舊金山 華人

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