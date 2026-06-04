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年輕人吸菸秘密 只為暫時紓壓

編譯組／綜合報導
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明知吸菸有害健康，但20多歲年輕人照吸不誤。有人推測，同儕之間的空前焦慮水平、造...
明知吸菸有害健康，但20多歲年輕人照吸不誤。有人推測，同儕之間的空前焦慮水平、造成年輕人無力感，吸菸暫時紓壓。(取自Pexels網站)

明知吸菸有害健康，為何20多歲年輕人照吸不誤？

無論是在監獄，還是在後院DJ表演，或是凌晨2點站在滿是嘔吐物的街邊，香煙都是一種通用的「貨幣形式」。數個世代以來，「借火」(asking for a light)這個簡單舉動，就能開啟一段情，點燃一段友誼。

舊金山標準」報導，在過去數十年裡，大眾與吸煙的關係，發生很大變化。 X世代在酒吧、餐廳、工作場所與家中都抽煙，他們成長在一個吸煙被社會接受、甚至很酷的時代。

但是，對於90年代的孩子來說，他們是在「拒絕毒品濫用教育」（D.A.R.E.）薰陶下長大的。香煙曾是禁忌之物，卻又充滿誘惑，如同禁果一般，讓人在喝了兩杯半酒，或經歷一個特別煩躁的工作日後，忍不住想要淺嚐。

懷舊情緒、淡薄虛無主義以及社群媒體的串聯，讓Z世代重新考慮是否要吸菸。儘管美國食品藥物管理局(FDA)的調查證實，吸煙率已從上世紀中的鼎盛時期大幅下降，但仍然不難找到一些標題，感嘆「Z世代正試圖讓吸煙再次流行起來」。與他們的祖父母不同，儘管他們明白吸菸對健康的危害，肺癌、心臟病、死亡。但他們就是不在乎。

一名吸菸的年輕人表示，明知道吸菸有害健康，但她並不為自己是煙民而感到羞恥。抽菸是一種惡習，但也是她覺得最不會感到羞愧的惡習。她的邏輯很簡單，雖然未必完全科學：抽菸不如喝酒那麼糟糕，因為抽菸比較容易適量。晚上出去玩的時候，她可能會喝上六、七杯酒，但她通常一次只抽半支煙。

有人推測，成年人長期以來告訴Z世代，他們是「拯救世界的人」。然而，同儕之間的空前焦慮水平，正是「面對戰爭、秘密警察和人工智慧時，我們感到無力」的表現。吸菸暫時紓壓。

舊金山 心臟病 FDA

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