舊金山高端餐廳收75元取消訂位費 惹議

根據訂位平台OpenTable於2021年調查，約有28%的美國人曾在一年內爽約，而訂位費的金額往往與平均客單價相匹配，在彌補損失的同時起警示效果。示意圖。（圖／AI生成）

物價上漲不僅體現到菜單的價格上，近日舊金山 部分高端餐廳將「取消訂位費」的價格定為75元，幾乎可以在一家普通餐廳支付一頓二人餐的價格，引發消費者關注。

據SFGATE報道，由米其林二星餐廳Lazy Bear打造、新開業不久的法式海鮮餐廳JouJou，祭出嚴格規定，若顧客在定位時間前24小時內取消，或未按時到場，將被收取每人75元費用。

根據記者觀察，Resy或Opentable等餐廳預約平台的取消訂位費通常為每人20元至30元不等。業者表示，臨時取消或爽約對餐廳營收影響直接且巨大。隨著食材、人力等成本上升，過去通常15、20元的取消費，已經不足彌補損失，部分餐廳甚至將取消期限提前至48小時。

取消費制度不僅局限於餐飲業，位於日落區的寵物美容店也有相同的規定。華人業者Sherri表示，當下雨、大風、或是周中上班日時，預定的寵物往往因主人的各種原因而爽約，可所需的人力成本已經待命，成本無法收回。

Sherri說：「取消費施行後，的確爽約的客人變少了，客人在安排預約時，也更加負責任。」

根據訂位平台OpenTable於2021年的調查，約有28%的美國人曾在一年內爽約，而訂位費的金額往往與平均客單價相匹配，在彌補損失的同時起警示效果。

OpenTable表示，使用訂金機制的餐廳，爽約率可降低約60%；此外，平台近年亦推出約2%的服務費，部分餐廳已轉嫁給消費者。

JouJou共同業主Colleen Booth指出，許多顧客不了解餐廳經營成本，例如醬汁與燉菜往往需數日準備，新鮮海鮮每日進貨，一旦訂位臨時取消，餐廳難以彌補損失，尤其在人流不密集的地段，更難臨時補位。不過，餐廳在特殊情況下仍可能彈性處理，例如顧客因緊急事故取消訂位，部分費用可轉為未來使用的禮卡。