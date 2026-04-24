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裴洛西出席陳詩敏籌款活動 發言人稱非背書

編譯組／綜合報導
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裴洛西(左)出席陳詩敏(右)在華府的籌款活動，但其發言人稱，這並非背書。(取自陳...
裴洛西(左)出席陳詩敏(右)在華府的籌款活動，但其發言人稱，這並非背書。(取自陳詩敏臉書)

國會議員選舉民主黨初選投票將於幾周後舉行。選民們仍在猜測，前眾議院議長裴洛西希望誰接替她在舊金山國會選區席位。目前，只能從各種跡象解讀。

舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)是多位角逐即將退休裴洛西長期席位的民主黨領袖之一。陳詩敏本周訪問華府期間，曾拜會裴洛西，甚至爭取到這位潛在「造王者」(queenmaker)、出席由眾議院支持人士舉辦的競選籌款活動。

但是，根據舊金山紀事報報導，裴洛西發言人克雷格(Ian Krager)表示，這絕對不是背書，也拒絕評論兩人會面情況，並建議參考裴洛西去年11月聲明。當時，裴洛西告訴記者，「她目前沒有計畫」支持任何潛在繼任者。

陳詩敏正致力在競爭激烈的6月民主黨初選脫穎而出，爭取進入前兩名。她正與前科技公司主管兼政治活動家查克拉巴提(Saikat Chakrabarti)競爭贏取舊金山進步派選民的支持。查克拉巴提已將數百萬元的自身資產投入這場選舉。根據近期公布的競選財務資料，陳詩敏的競選資金，也明顯落後加州參議員威善高(Scott Wiener)與律師胡瑞比爾(Marie Hurabiell)。

陳詩敏競選總部發言人愛德華茲(Julie Edwards)表示，陳詩敏本周在華府參加北美建築行業工會年度立法會議，並且「非常榮幸」於21日在裴洛西辦公室與她進行一對一單獨會面。根據「舊金山標準」報導，裴洛西還於22日晚間出席由加州民主黨參議員謝安達(Adam Schiff)與其他幾位國會議員共同為陳詩敏舉辦之籌款活動。

愛德華茲表示，她不知道陳詩敏與裴洛西會面多久，也不清楚她們討論內容，但「我們很高興有機會與裴洛西議長對談。」她表示，陳詩敏若獲裴洛西議長支持，將感到榮幸，如同她積極贏得選區選民的支持。

儘管裴洛西尚未就自己的繼任席位表態，但已在全國其他幾個眾議院席位的競選中公開支持候選人，包括有兩位在紐約州、一位在馬里蘭州。

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