涉性侵 屋崙神父被判賠1600萬元 為近年類似訴訟案判例里程碑

阿拉米達縣陪審團裁定，屋崙涉性侵神父需向受害者賠償1600萬美元。受害者的律師群表示，這項判決是近年來一系列類似訴訟案的判例里程碑。(美聯社)

阿拉米達縣陪審團周三裁定，一名被害男子在1970年代遭屋崙 惡名昭彰神父性侵，可獲賠1600萬美元。受害者的律師群表示，這項判決是近年來一系列類似訴訟案的判例里程碑。

舊金山 紀事報報導，根據「安德森律師事務所」(Jeff Anderson & Associates)資訊，此案很可能是首宗依照「加州 兒童受害者法案」(California Child Victims Act)獲得陪審團裁決的案件。法案於2020年生效，旨在簡化對數十年前兒童性侵案件提起訴訟的程序。

被害人首席律師西蒙斯(Rick Simons)聲明，這是一起關於問責和正義的案件，關乎John Doe(未成年被害人統稱)是否可發聲並重獲力量。

這起民事訴訟由一名匿名倖存者提出，他童年時期曾遭基斯勒(Stephen Kiesle)性侵。基斯勒是被定罪的罪犯，在他因猥褻兒童被捕近十年之後1987年被革除神職。

根據安德森律師事務所，基斯勒被指控至少性侵15名兒童，並在60起訴訟案件名單中。這些訴訟依據2020年加州兒童受害者法案提出，暫時延長兒童性侵倖存者的訴訟時效。

屋崙羅馬天主教教區於2023年聲請破產，當時該教區面臨超過330起訴訟，涉及數十年前神父涉嫌性侵兒童的指控。近20年前，也就是2005年，教區與56名被神職人員性侵倖存者、達成5600萬美元的和解協議。

安德森律師事務所表示，屋崙主教區聲請破產，是為「逃避責任」(escape accountability)。

屋崙教區未對此事立即作出回應。

由於許多神職人員性侵訴訟導致巨額賠償，美國各地多個教區已聲請破產。

基斯勒於1972年被任命為神父，曾在東灣多個教區任職，包括比諾爾(Pinole)的聖若瑟堂(St. Joseph’s )、聯合市的玫瑰聖母堂(Our Lady of Rosary)以及屋崙聖哥倫布堂(St. Columba’s)。

1978年，他因在其教區捆綁並猥褻兩名男孩而被捕，並接受輔導與三年緩刑。

基斯勒於1981年申請離開神職。梵蒂岡於1987年批准他的除聖職申請。在此期間，基斯勒曾在比諾爾擔任青年牧師。

2002年，基斯勒被指控在1960年代及1970年代在佛利蒙特擔任神父期間，猥褻五名兒童。然而，在聯邦最高法院修改兒童猥褻罪的訴訟時效後，這些指控被撤銷。2004年，基斯勒不抗辯針對1995年在家中猥褻一名年幼女孩的指控。他被判處六年監禁，並於2010年獲釋。隨後搬到核桃溪退休社區。

2022年，他酒後駕車撞死一名64歲行人，被判犯有酒後駕車過失殺人罪，目前正在服刑。