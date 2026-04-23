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假冒交通違規罰單簡訊 小心詐騙陷阱

記者王湘涵／聖荷西報導
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加州公路巡警（CHP）聖荷西辦公室呼籲民眾，小心簡訊詐騙。（CHP聖荷西辦公室官...
加州公路巡警（CHP）聖荷西辦公室呼籲民眾，小心簡訊詐騙。（CHP聖荷西辦公室官網）

加州公路巡警（CHP）聖荷西辦公室21日透過社群媒體發布，近期出現偽裝成交通違規通知的詐騙簡訊，內容聲稱收件人有未繳罰單，並附上付款連結要求盡速處理以避免後續影響，藉此誘導民眾輸入個人與金融資訊。

CHP指出，這類訊息並非官方發出，強調執法單位不會透過簡訊或電話要求民眾直接付款或提供敏感資料，若接獲類似通知應避免點擊連結，並透過官方管道查證以免受騙。

這類詐騙之所以容易使民眾誤入圈套，也與近年交通執法方式的變化有關。加州自2023年通過「第654號眾議會法案（AB 645）」，此「加州速度安全系統試點計畫」開放部分城市設置自動測速攝影設備，並於近一兩年陸續上路與實施開罰，交通執法逐步走向科技化與多元化。

在高速公路上，相關取締數同樣居高，以CHP為例，單是時速超過100哩的嚴重超速案件，每月約有1600件，一年累計超過1萬8000件。在違規取締規模龐大、且不再完全仰賴現場攔查的情況下，也讓部分駕駛產生「是否在不知不覺中已被開單」的不確定感。在這樣的背景下，一則看似突如其來的「未繳罰單」訊息，便容易讓人誤以為與自身的行車經驗有關，進而降低警覺，可能在壓力下做出錯誤判斷。

執法單位提醒，民眾如對是否有違規紀錄存疑，應主動查詢官方網站或聯繫相關單位，而非透過簡訊連結處理。隨著交通管理逐步數位化，資訊來源也更加多元，如何辨識通知真偽，也成為民眾日常需要留心的一部分。

CHP強調，執法單位不會透過簡訊或電話要求民眾直接付款或提供敏感資料。（CHP聖...
CHP強調，執法單位不會透過簡訊或電話要求民眾直接付款或提供敏感資料。（CHP聖荷西辦公室官網）

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