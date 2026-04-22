防洪工程完工、街區大幅改造 納巴市成旅遊新景點

納巴市中心著名的阿徹飯店（Archer Hotel）。(谷歌地圖)

酒鄉之旅是灣區 最昂貴的旅遊項目之一，但過去遊客卻對納巴市中心區視而不見。經過多年的努力與一項重大突破，它已發展成全球矚目的旅遊新景點。

舊金山 紀事報報導，納巴市原是一個飽受洪水侵襲的工人階級小鎮，遊客紛紛湧向它北邊山谷中的度假村和葡萄園間的品酒室，對納巴市則視而不見。但如今，這座城市已悄悄發展成為全球矚目的旅遊景點。

如今在一項開創性的防洪工程之後，納巴市擁有了一流的餐廳、品酒室和商店，以及著名的牛軛湖公共市場（Oxbow Public Market）和一年一度的瓶裝搖滾音樂節（BottleRock music festival）。

在市中心，一座高聳的黃色建築起重機矗立在一座擁有116間客房的新酒店的鋼結構框架之上，酒店內設有商舖、餐廳和戶外長廊，有望為這座葡萄酒之鄉的代名詞城市帶來更多遊客、新的就業機會和經濟活力。

這很可能只是納巴眾多酒店項目中的冰山一角，僅納巴市中心的酒店客房數量在未來幾年就可能翻一番。市政府官員已批准開發商在約兩平方哩的步行街區核心區域內新建513間飯店客房。根據市政府最近的統計，加上興建中項目和現有的627間客房，客房總數可能超過1200間。

人們以前並不把納巴本身當作旅遊目的地，但透過一個覆蓋多個街區的改造計畫，它徹底改變了原本蕭條的零售街區。現在此處名聲大噪，創造出了一個人們嚮往的地方。它被命名為「納巴第一街」（First Street Napa），耗時五年，耗資約2億美元，改造了三個街區。

最新在建的飯店就在阿徹飯店（Archer Hotel）的街道對面。該項目由開發商300 Venture Group牽頭，是先前發展勢頭的延續–它甚至被命名為「納巴第一街二期」。

葡萄酒產業是納巴經濟的支柱，但目前正處於低迷狀態。自2010年以來，加州各地的酒莊數量幾乎翻了一番，但美國人，尤其是年輕消費者，飲酒量卻在減少。

不過市長表示，他相信那些能夠透過開發審批的項目，將能夠抓住葡萄酒產業重塑的契機，更能滿足當今消費者的需求。