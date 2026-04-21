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1年多前開始訓練…華裔軍醫 第一個進入阿提米絲2號返回艙

編譯組／綜合報導
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來自加州拉古納海灘的海軍中校王傑西，是阿提米絲2號完成為期10天的繞月任務後，第...
來自加州拉古納海灘的海軍中校王傑西，是阿提米絲2號完成為期10天的繞月任務後，第一個進入返回艙的人。(路透)

「阿提米絲2號」(Artemis II)四名太空人完成為期10天的繞月任務，4月10日晚間平安降落加州外海。來自加州拉古納海灘(Laguna Beach)的海軍中校王傑西(Navy Lt. Cmdr. Jesse Wang，音譯)，是阿提米絲2號完成為期10天的繞月任務後，第一個進入返回艙的人。

當王傑西撬開返回艙的艙門時，首先聽到的是太空人的歡呼聲。「聖荷西信使報」報導，36歲的王傑西表示，太空人非常激動，艙門打開，他們又能呼吸到新鮮空氣，還能看到外面的人，結束歷史性的10天繞月任務，如釋重負，回到地球後非常興奮。任務成功後的喜悅。

王傑西是一名海底醫務官(undersea medical officer)，也是一名獲得認證的急診醫學專家。他與其他三名醫療潛水員團隊，是第一批與太空人交談並確認他們健康狀況良好、可以安全撤離的人員。

王傑西與團隊的相關訓練，早在一年多前開始，當他和參與返回任務的其他人員，在聖地牙哥附近的海面上和空中等待阿提米絲2號太空人出現時，期待達到頂峰。王傑西透露，當時，他們四處張望尋找返回艙，聽到兩聲接連不斷的巨響，幾秒鐘後，船上有人喊道：是返回艙！並指著它。看到降落傘打開，看它緩緩落入水中。

王傑西日前在與信使報記者的電話會議中，談到他和他的海底醫療潛水團隊執行四名太空人返回行動時，感到驕傲，表示很幸運能在正確的時間和地點執行這項任務；並且獲得美國太空總署及國家的信任和支持，在太空人返回地球的過程中照顧他們，這一點非常重要。

正如美國太空總署預測，阿提米絲2號太空艙於4月10日下午5點07分濺落海面。救援隊在一艘小型充氣艇上等待時機，太空艙借助幾套降落傘緩緩下沉。

在太平洋上，海軍醫護兵、醫生和其他緊急救援人員在艦艇和飛機上隨時待命，以應對任何突發情況。他們為最壞的情況都做充分準備，同時也期待著最好的結果。

救援準備工作十分周密，醫療人員在太空艙附近的水域待命，兩支外科手術小組在附近的一艘船上待命。搜救醫護兵在空中盤旋，一支直升機中隊也在附近巡邏。

在身穿特殊安全裝備的潛水員檢查返回艙內是否存在有害氣體後，王傑西與他的團隊，獲准進入返回艙。王傑西第一個進入返回艙。他的任務是進行初步檢查，提供必要的急救，然後幫助太空人柯赫(Christina Koch)登上由海軍潛水員固定在返回艙外的充氣艇。

王傑西的團隊成員來自駐紮在聖地牙哥的團隊小組，包括海軍醫務兵資深士官長奧爾德里奇(Laddy Aldridge)、士官長林克(Vlad Link)以及一等士官卡帕拉(Steve Kapala)。小組任務通常是照顧並確保軍人安全地執行潛水作業。他們在阿提米絲2號任務中的訓練，促使他們成為減壓疾病和其他海底醫療的專家。

王傑西完成太空艙返回任務工作後，將回到海軍醫院、繼續擔任急診醫生。他說，祖父曾是海軍陸戰隊員，曾參與二戰沖繩島戰役，祖父激勵他參軍。他也補充道，和自己一樣，祖父也來自拉古那海灘這個小鎮，當地居民關係非常緊密。

此外，他也提到，父親是華人移民，母親是美國革命女兒會(Daughters of the American Revolution)成員。正是這種對愛國主義的熱愛和對冒險的渴望，讓從小在海邊長大的他，最終認為海軍是最佳選擇。

王傑西說，他整個成長階段都在拉古那海灘衝浪、游泳和潛水，加入海軍是一個很容易的選擇。對海洋的熟悉，讓他更加堅定成為一名潛水醫生和海底醫生的決心。

王傑西在爾灣加大完成學士，之後進入聖喬治大學醫學院(St. George′s University School of Medicine)深造，並在紐約林肯醫院完成為期四年的急診醫學住院醫師訓練。2021年加入海軍。

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