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香奈兒收購 納巴谷葡萄酒世家終結

編譯組／綜合報導
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納巴谷葡萄酒世家落幕，香奈兒收購其龐大葡萄園。示意圖。（取自Pexels）
納巴谷葡萄酒世家落幕，香奈兒收購其龐大葡萄園。示意圖。（取自Pexels）

紐約郵報（New York Post）報導，隨著業主將其龐大的葡萄園出售給香奈兒（Chanel），納巴谷（Napa Valley）一個顯赫的葡萄酒世家就此落幕。

這家奢侈品零售商以未公開的價格收購了魯德酒莊（Rudd Estate），以此推動其「盧瑟福（Rutherford）的St. Supéry Estate Vineyards & Winery」品牌在該地區的擴張。

該酒莊此前由魯德（Samantha Rudd）掌管，其身為葡萄酒業巨頭的父親萊斯利（Leslie）於2018年去世，魯德表示如今將專注於餐飲業務。

St. Supéry酒莊首席執行長斯溫（Emma Swain）向「葡萄酒觀察家」（Wine Spectator）說：「自2015年以來，我們一直在尋找卓越的葡萄園。我們考察過許多葡萄園和眾多機會，認為這片葡萄園與我們的產品組合及葡萄酒風格極為契合。」

隨著行業陷入經濟低迷，魯德家族成為最新一批退出葡萄酒行業的長期業主。他們出售的資產包括酒莊的65畝莊園以及價格更為親民的Rudd′s Crossroads品牌。

魯德近年來還出售了其他資產，如Oakville Grocery雜貨店、蒸餾廠和Edge Hill酒莊。她表，示將專注於家族旗下的餐廳業務，其中包括米其林星級餐廳Press。

此次收購後，香奈兒在納巴谷的土地持有量增至超過1600畝，分布於四處莊園。黑石集團（Blackstone）和路易威登（Louis Vitton）等其他大型企業也在該地區擁有資產。

近期，該地區多位資深酒莊業主正陸續出售資產。其中部分酒莊出售困難，包括曾向Trader Joe′s供應「Two Buck Chuck」品牌的酒莊。

位於北加州聖海倫娜（St. Helena）、占地43畝的Benessere Vineyards酒莊，在多次降價後仍難以售出，目前正準備拍賣。

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