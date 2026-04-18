我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏新執行長亞伯上任100天：更講求績效管理 嚴審旗下事業和投資

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

特斯拉灣區擴產布局 再達2廠房租賃協議

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉在灣區近期達成兩項工業廠房租賃協議，顯示其在灣區持續擴大業務版圖。（本報檔...
特斯拉在灣區近期達成兩項工業廠房租賃協議，顯示其在灣區持續擴大業務版圖。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，商業地產公司高力國際（Colliers）稱，隨著特斯拉（Tesla）這在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）不斷擴大業務版圖，這家電動汽車製造商近期達成兩項工業廠房租賃協議。

據促成該交易的世邦魏理仕（CBRE）商業地產高管薩瑟蘭（Chip Sutherland）和馬查多（Vince Machado）透露，該公司租賃了位於佛利蒙市（Fremont）Milmont大道49000號的一棟26萬7100平方呎的廠房。

該建築由房地產公司Hines與投資公司Oaktree Capital Management的合資企業持有。該地塊與特斯拉電動汽車工廠位於同一城市，可能適合開展先進製造活動。

特斯拉還租賃了位於北聖荷西（San Jose）Junction大道2256號的一棟10萬7700平方呎的建築。世邦魏理仕此前一直在為該地點物色租戶。該建築由房地產公司Prologis持有。

聖荷西市規劃部門備案文件顯示，該地塊計劃建成電動汽車準備與交付中心。該場地可存放數百輛汽車。

規劃文件顯示，預計將提供920個停車位。根據公共紀錄，另有117個停車位供員工、客戶及訪客使用。

Prologis在項目提案文件中替出：「這裡將提供支持車輛交付的標準保養和維修服務，包括軟體更新、輪胎更換、輪胎動平衡以及螺栓連接部件的更換。」 「客戶需預約才能在此處提車。」

目前尚不清楚北聖荷西站點何時將全面投入運營。

房地產 灣區 特斯拉

上一則

護座頭鯨 捕鄧金斯蟹季4月底結束

下一則

西屋崙BART車站將蓋大型住房 代價失去400個停車位

延伸閱讀

買來租… 南加內陸零售地產熱絡 多宗700萬-800萬成交

買來租… 南加內陸零售地產熱絡 多宗700萬-800萬成交
擴展加州電動車充電站…零售業者Ionna收購聖荷西房地產

擴展加州電動車充電站…零售業者Ionna收購聖荷西房地產
市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治

市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治
商辦變住宅 鑽石吧擬蓋西班牙風格社區

商辦變住宅 鑽石吧擬蓋西班牙風格社區
安那罕批准大型住宅開發案 舊電影院變身447戶公寓

安那罕批准大型住宅開發案 舊電影院變身447戶公寓

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近2500萬美元，給聖塔克拉拉大學作為成立AI應用中心的經費。（路透）

聖塔克拉拉大學獲2500萬鉅款 來自Nvidia副總裁

2026-04-15 02:20

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇