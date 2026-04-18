特斯拉灣區擴產布局 再達2廠房租賃協議

特斯拉在灣區近期達成兩項工業廠房租賃協議，顯示其在灣區持續擴大業務版圖。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，商業地產公司高力國際（Colliers）稱，隨著特斯拉 （Tesla）這在舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）不斷擴大業務版圖，這家電動汽車製造商近期達成兩項工業廠房租賃協議。

據促成該交易的世邦魏理仕（CBRE）商業地產高管薩瑟蘭（Chip Sutherland）和馬查多（Vince Machado）透露，該公司租賃了位於佛利蒙市（Fremont）Milmont大道49000號的一棟26萬7100平方呎的廠房。

該建築由房地產 公司Hines與投資公司Oaktree Capital Management的合資企業持有。該地塊與特斯拉電動汽車工廠位於同一城市，可能適合開展先進製造活動。

特斯拉還租賃了位於北聖荷西（San Jose）Junction大道2256號的一棟10萬7700平方呎的建築。世邦魏理仕此前一直在為該地點物色租戶。該建築由房地產公司Prologis持有。

聖荷西市規劃部門備案文件顯示，該地塊計劃建成電動汽車準備與交付中心。該場地可存放數百輛汽車。

規劃文件顯示，預計將提供920個停車位。根據公共紀錄，另有117個停車位供員工、客戶及訪客使用。

Prologis在項目提案文件中替出：「這裡將提供支持車輛交付的標準保養和維修服務，包括軟體更新、輪胎更換、輪胎動平衡以及螺栓連接部件的更換。」 「客戶需預約才能在此處提車。」

目前尚不清楚北聖荷西站點何時將全面投入運營。