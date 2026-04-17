因應學華語文熱潮…北加TCML合作Google 教工程師台語

由僑委會金山灣區文教中心、北加州台灣會館 TCML合作辦理「TCML Google華語科技專班」第5期於3月31日在Google Campus舉行結業。(主辦單位提供)

由僑委會金山灣區 文教中心、北加州 台灣會館TCML合作辦理「TCML Google華語科技專班」第5期於3月31日在Google Campus舉行結業，該課程吸引來自美國、加拿大 、印度、歐洲及非洲等地共62位Google工程師參與，展現跨域共學的豐碩成果，也建立TCML華語教育結合科技產業的

創新模式。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，因應華語文學習熱潮，僑委會金山灣區文教中心積極協助TCML延伸觸角；TCML與Google合作始於2024年，由僑教中心與台灣會館攜手推動，創下TCML與國際科技企業跨域合作之先例。歷經兩年發展，「TCML Google華語科技專班」深獲Google工程師一致好評，「現在是Google追著TCML開班」，除依學員程度分級開班外，更因應需求，開設商用華語班及臺灣文化體驗課程。

北加州台灣會館理事長廖俊惠表示，TCML Google課程以實用導向為核心，結合日常溝通與職場應用，透過情境對話、小組任務與互動式教學，引導學員在真實語境中靈活運用華語。這梯次剛好有農曆新年，所以也舉辦台灣年節傳統文化體驗，學員反應熱烈，透過文化學習語言，更有效率；另Google工程師也體驗台語課已有22人報名。

僑委會自2026年起積極擴大全球布局，已於17個國家設立94所TCML，除歐美地區外，更拓展至日本、加拿大、澳洲及紐西蘭。北加州目前設有7所TCML，持續鏈結高科技產業需求，深化在地社區經營，Apple及Acer科技公司也釋放合作意願，未來TCML可望透過推動華語教育向主流社會扎根。