矽谷人條件佳工作忙脫單不易 「矽谷月老」媒合重建互動

「矽谷月老」鼓勵大家跨出社交泡泡，重新建立人際連結。（記者王湘涵／攝影）

從社群到交友軟體，認識新對象看似變得更容易，但對不少生活在灣區 的單身族而言，開始一段關係卻沒有因此變得簡單；相反地，條件愈好、選擇愈多，反而更容易卡在原地，成為一種隱形卻普遍的交友困境。

矽谷 是全球著名的高科技區，進入職場後生活圈固定、每天接觸的人高度重疊、加上通勤距離與工時壓力，使得拓展新社交圈的機會大幅減少。當現實生活中難以拓展關係，線上平台便成為主要的選擇之一。

在灣區，交友軟體不只是流行工具，更帶有濃厚的「矽谷產品思維」，例如由舊金山團隊打造的CMB（Coffee Meets Bagel）提供「每日精選配對」、主打高學歷族群的The League等，皆透過演算法與條件篩選提升配對效率，也反映出將「談戀愛」逐漸轉化為可被優化的過程，提升成功機率、降低時間成本，對忙碌的科技業者而言，也讓「用效率找到愛情」成為一種可能。

然而演算法能幫助人相遇，卻無法取代相處本身，這樣的落差正逐漸在實際的交友經驗中浮現，人際互動也被壓縮為幾張照片與簡短自介，而缺乏真實交流的厚度。工具不斷進化的背後，是大量滑動與重複對話的社交疲勞；同時戀愛詐騙與假帳號問題，也讓人對關係保持警覺，甚至傾向快速見面確認對方身分。

在疫情 期間成立的「矽谷月老」創辦人Ken便觀察到，許多在北美發展的台灣單身族，即使條件優秀，卻難在生活中找到合適對象，從幫助身邊的朋友起心動念，因而開始嘗試以「人」為核心的媒合方式：透過基本資料篩選，再由主辦方觀察與調整配對節奏，並結合線上快速約會或實體活動，讓參與者在短時間內直接互動，減少無效滑動之餘，也降低詐騙的疑慮。

此外「矽谷月老」以文化背景匹配，主要鎖定台灣人族群，讓參與者在語言、成長經驗與價值觀上有更多共通點：「第一對撮合的對象還邀請我去夏威夷參加婚禮，能幫助別人找到幸福很開心！」相較於大型交友平台的廣泛配對，這種「相同文化圈」的媒合方式，也讓部分使用者更容易建立信任與連結。

Ken更近一步分享，矽谷特殊的經濟與職業結構，也強化了條件導向的交友文化，高房價與生活成本，使得學歷、職業與收入不僅是個人成就，也成為關係中的現實考量。

面對交友困境「矽谷月老」鼓勵大家：「跨出社交泡泡，機會才能增加！」不是「找不到對象」，而是「如何重新建立連結」，對當代的單身族而言，放下精準的期待、回到人與人交流本身，或許才是關係真正開始的起點。