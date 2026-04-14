政大校友楊馥愷 5/2解析金庸小說

政大校友楊馥愷主講的金庸小說分析演講會，將於5月2日在密爾布瑞市舉行。

金庸的小說在華人 世界風靡數十年，長期膾炙人口，「金學研究」成為一門顯學，主因是他筆下刻畫的不是武俠而是人性。在他幾乎每一部的小說裡都有人性的主題在主導故事的演進，「書劍恩仇錄」裡的「反清復明」意識，「射鵰英雄傳」中 的「救國救民」與「家國矛盾」情結，「天龍八部」裡「無人不寃，有情皆孽」的心理包袱，直到「鹿鼎記」裡由一個非典型的主角藉嘻笑怒駡打破了夷夏之防的樊籬。

政大校友楊馥愷精研金庸小說多年，她的演講以「莫將漢胡路來限──金庸的民族觀管窺」為題，試圖串聯金庸的文章視野，從最初滿誓不兩立立的絕對民族意識到最後五族共和的層次超越，自宏觀的角度解析金庸筆下的人性範疇。

這次演講由北加州政大校友會展卷社、中華聯誼會、與密爾布瑞市市立圖書館之友會聯合舉辦，時間與地點是：

5月2日（周六）下午2至4時；在Millbrae Public Library，One Library Ave.，Millbrae, CA。