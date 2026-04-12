我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊衝突難獲和平 美學者：川習會恐不會成行

紐約獵奇徵才 時薪千元徵「聞狗口氣」與「親狗」專員

PG&E高管去年薪酬普遍變高 執行長年薪1980萬

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的執行長及其他關鍵高管，2025年普遍獲得了更高的...
太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的執行長及其他關鍵高管，2025年普遍獲得了更高的總薪酬。(本報檔案照)

太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的執行長及其他關鍵高管，2025年普遍獲得了更高的總薪酬。

根據谷歌的AI總覽，今年至此PG&E的每月住宅帳單平均是294至300美元，其中電費的部分是200至211美元。舊金山紀事報報導，根據PG&E於4月9日向證券交易委員會SEC提交的文件，執行長波普（Patricia Poppe）在2025年獲得了略高於1980萬美元的直接薪酬，高於她在2024年獲得的1580萬美元。

PG&E首席營運長辛格（Sumeet Singh）2025年的總薪資為497萬美元，高於2024年的470萬美元。PG&E首席客戶長（chief customer officer）桑托斯（Marlene Santos）2025年的總薪酬為490萬美元，低於前一年的520萬美元。

PG&E的總法律顧問西蒙（John Simon）2025年的總薪酬為480萬美元，低於2024年的610萬美元。PG&E財務長伯克（Carolyn Burke）2025年的總薪酬為340萬美元，高於2024年的330萬美元。PG&E的工程、規劃和策略執行副總裁格里克曼（Jason Glickman）2025年的總薪酬為340萬美元，高於2024年的330萬美元。

監管文件顯示，波普2025年的基本工資為140萬美元，與2024年和2023年持平。除了上述總薪酬之外，多名PG&E高層在2025年也透過先前獲得的股票獎勵的歸屬獲得了收益。根據提交給SEC的文件，波普透過先前授予的股份歸屬實現了1560萬美元的收益。

2025年，太平洋煤氣電力公司（PG&E）的股價下跌了19.7%。同期，標普500指數上漲了16.4%。而就在2025年，這家電力和天然氣供應商開始控制每月公用事業帳單，居民的平均每月費用稍有下降。

舊金山 谷歌

上一則

加州研究：時薪20元 產業負面效應顯現

下一則

加州祕境莫諾湖 改變環保法規

延伸閱讀

怪加州漲薪 連鎖速食加盟商破產 影響59店

怪加州漲薪 連鎖速食加盟商破產 影響59店
金山房價創高 經通膨調整仍低於2022年水平

金山房價創高 經通膨調整仍低於2022年水平
加州今年氣候退款發放 擬改至用電高峰期

加州今年氣候退款發放 擬改至用電高峰期

小費給不到兩成 加州人最小氣

小費給不到兩成 加州人最小氣

好市多鍋具年漲7成…反映關稅影響

好市多鍋具年漲7成…反映關稅影響

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰

四生肖財運如春筍拔節 機會湧來直抵財富新高峰
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核
川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊