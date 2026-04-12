PG&E高管去年薪酬普遍變高 執行長年薪1980萬

太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的執行長及其他關鍵高管，2025年普遍獲得了更高的總薪酬。(本報檔案照)

太平洋瓦斯電力公司（PG&E）的執行長及其他關鍵高管，2025年普遍獲得了更高的總薪酬。

根據谷歌 的AI總覽，今年至此PG&E的每月住宅帳單平均是294至300美元，其中電費的部分是200至211美元。舊金山 紀事報報導，根據PG&E於4月9日向證券交易委員會SEC提交的文件，執行長波普（Patricia Poppe）在2025年獲得了略高於1980萬美元的直接薪酬，高於她在2024年獲得的1580萬美元。

PG&E首席營運長辛格（Sumeet Singh）2025年的總薪資為497萬美元，高於2024年的470萬美元。PG&E首席客戶長（chief customer officer）桑托斯（Marlene Santos）2025年的總薪酬為490萬美元，低於前一年的520萬美元。

PG&E的總法律顧問西蒙（John Simon）2025年的總薪酬為480萬美元，低於2024年的610萬美元。PG&E財務長伯克（Carolyn Burke）2025年的總薪酬為340萬美元，高於2024年的330萬美元。PG&E的工程、規劃和策略執行副總裁格里克曼（Jason Glickman）2025年的總薪酬為340萬美元，高於2024年的330萬美元。

監管文件顯示，波普2025年的基本工資為140萬美元，與2024年和2023年持平。除了上述總薪酬之外，多名PG&E高層在2025年也透過先前獲得的股票獎勵的歸屬獲得了收益。根據提交給SEC的文件，波普透過先前授予的股份歸屬實現了1560萬美元的收益。

2025年，太平洋煤氣電力公司（PG&E）的股價下跌了19.7%。同期，標普500指數上漲了16.4%。而就在2025年，這家電力和天然氣供應商開始控制每月公用事業帳單，居民的平均每月費用稍有下降。