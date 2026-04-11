楊馳馬訪華埠平園、托兒中心及長者住宅 關注住房與幼教

楊馳馬訪華埠平園、新亞洲長者宅，關注住房與幼教資源。(受訪者提供)

加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）10日走訪舊金山華埠，與華協中心（CCDC）團隊參觀平園（Ping Yuen）、凱明彩虹托兒中心及「新亞洲長者住宅」，了解社區在可負擔住房與幼兒教育方面的需求與發展。

楊馳馬訪華埠平園、新亞洲長者宅，關注住房與幼教資源。(受訪者提供)

楊馳馬當天上午首先到訪位於太平洋街775號的凱明彩虹托兒中心，與三歲至五歲幼童互動並朗讀繪本，了解過渡幼稚園（TK）與幼教資源配置情況。凱明為聯邦「Head Start」與「Early Head Start」計畫服務單位之一，長期為低收入 及雙語家庭提供幼兒教育、家長支持與健康發展服務。

隨後一行人前往太平洋街711號的平園，由CCDC行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）陪同導覽，並在社區活動室與住戶交流。平園為華埠歷史悠久的公共住宅，1951年落成，是全美最早一批聯邦公共住房之一，近年經大規模翻修後持續提供低收入居民居住空間，是華埠重要的社區基礎設施。

行程最後，楊馳馬前往太平洋街772號，了解規畫中的「新亞洲長者住宅計畫」。根據簡報資料，該案將興建15層樓長者住宅，提供175個單位，服務低收入及曾無家可歸的長者，預計於2027年動工。項目已獲加州住房與社區發展廳（HCD）及地方政府合計約3350萬元資金支持，被視為華埠自國際飯店（International Hotel）長者住宅後，約25年來首個大型長者住宅開發案。

楊馳馬訪華埠平園、新亞洲長者宅，關注住房與幼教資源。(受訪者提供)

楊馳馬訪華埠平園、新亞洲長者宅，關注住房與幼教資源。(受訪者提供)

根據資料了解，國際飯店為華裔 與菲裔社區歷史重要地標，1977年因迫遷遭拆除，歷經多年抗爭後於2005年重建為104戶低收入長者住宅，象徵社區在住房權益上的長期努力。

華埠長者住房體系涵蓋北平園（North Ping Yuen）、990 Pacific、余風采紀念長者住宅（Lady Shaw Senior Housing）等多個項目，透過政府資金與非營利組織合作，逐步擴充可負擔住房供給。

楊馳馬此次走訪從幼兒教育到長者照護，聚焦華埠「一老一小」需求。隨著住房壓力持續升高，新亞洲長者住宅計畫的推進，被視為改善華埠長者居住條件的重要一步。

楊馳馬訪華埠平園、新亞洲長者宅，關注住房與幼教資源。(受訪者提供)