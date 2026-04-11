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聖荷西市 推動戶外餐飲常態化

編譯組／綜合報導
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聖荷西市推動重啟疫情期間的戶外餐飲計畫。(聖荷西市中心協會臉書)
聖荷西市推動重啟疫情期間的戶外餐飲計畫。(聖荷西市中心協會臉書)

2020年新冠疫情爆發，聖荷西市府衛生官員當時禁止大部分室內商業活動，但設立商家緊急戶外餐飲「Al Fresco」計畫、增設戶外座位，放寬餐廳在人行道、私人停車場與街邊設置座位的規定。但這一項目現已失效。目前，一群市議員正在推動重啟戶外餐飲計畫，並將其永久化。

「聖荷西焦點」(San Jose Spotlight)報導，根據本月稍早出爐、由市府「規則與開放政府委員會」批准新提案，市經理辦公室已制定計畫，以減少商家嘗試申請戶外餐飲的監管障礙。備忘錄獲得市議員奧迪茲(Peter Ortiz)、托迪洛斯(Anthony Tordillos)、吳美花(Rosemary Kamei)、科恩(David Cohen)與馬爾卡希(Michael Mulcahy)的簽名支持。

市議員們表示，這些改變將有助於維持戶外餐飲計畫成功，同時為商家提供一條可預測、有效率途徑，投資長期戶外餐飲設施改善。

提案專注在市中心和商業改善區等特定業務增長區域，指引市府為戶外餐飲設施，包括露台、欄桿、涼棚與半永久性設施等環境，建立「清晰、可預測的許可途徑」(clear, predictable permitting pathway)。備忘錄呼籲，加速審批符合城市法規的簡易戶外布置。

市議員們也要求，在公共工程部門設立一個新協調員職位，將負責引導戶外餐飲申請，獲得市府繁瑣審批流程通過，其通常涉及多個市政部門。

重啟「戶外用餐計畫」(Al Fresco program)包括非餐飲類商業活動，例如戶外零售。

「聖荷西市中心協會」(San Jose Downtown Association)經濟發展主任里布朗(Nate LeBlanc)表示，當局急需改革。他指出，與目前商家反映的繁瑣申請流程相較，「戶外用餐計畫」開始運作直至2023年期間，申請資料可透過線上入口網站於幾分鐘內提交。

另一方面，戶外餐飲計畫若可順利執行，改革者必須應對一系列困難問題。例如，疫情期間，部分商家反對戶外用餐佔用停車位。此外，一些殘障人士表示，額外障礙物使公共空間的無障礙性降低。

於此同時，最初「戶外用餐計畫」進行時，市府發放82萬5000美元補助金，協助企業投資建設基礎設施，例如用圍欄圍起、延伸到人行道之外的街邊休閒區。這些補助經費來自聯邦政府一次性的新冠疫情紓困資金。現在，尚未知需要此類支援的商家，將向何處尋求協助。

根據智庫「SPUR」於2023年報告顯示，資金限制以及計劃的臨時性，可能阻礙許多商家參與，尤其是那些位在經濟劣勢社區的企業。

市經理辦公室發言人告訴「聖荷西焦點」，任何新戶外用餐指導方針提案，都將被設計以維護社區美學、公共安全以及緊急通道，並且符合「美國殘疾法案」(Disabilities Act)要求的行人通道標準。

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