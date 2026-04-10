預算吃緊… 舊金山關多個青少年診所 弱勢族群受影響

舊金山市公共衛生局（Department of Public Health）因預算緊縮，近期關閉多個專為青少年提供服務的社區診所，引發醫療可及性下降的憂慮。這些診所長期為低收入、無保險及移民 青少年提供心理健康 、性健康與基礎醫療服務，如今服務縮減，恐使弱勢族群面臨更大風險。

市府表示，受整體財政壓力影響，相關青少年健康項目被迫調整與整併，部分診所已停止營運或縮減服務時段。受影響的機構包括長期服務青少年的社區健康中心，過去提供免費或低費用醫療，是許多年輕人重要的求助管道。

公共衛生官員指出，資源將重新分配至其他醫療系統中，但也坦言短期內難以完全填補服務缺口。

不少社區組織對此表達憂心，認為青少年醫療服務並非可有可無，尤其在心理健康問題日益嚴重的背景下，基層診所的角色更加關鍵。有社工指出，許多青少年在校園或家庭中無法獲得支持，社區診所往往是他們唯願意接觸的安全空間。

此舉對華人社區的影響不容忽視。部分華裔 移民家庭因語言障礙或保險限制，較少使用大型醫療體系，反而依賴這類社區診所。

一名在日落區服務的社區工作者表示，不少華人青少年在面對壓力、焦慮或家庭衝突時，會透過這些診所尋求協助，如果這些資源消失，他們可能就不會再開口求助。

無證青少年及混合身分家庭（mixed-status families）更可能因擔憂身分問題而避開傳統醫療機構，社區診所因此成為關鍵入口。一旦服務縮減，恐加劇健康不平等現象。

也有居民指出，近年舊金山持續強調公共安全與城市復甦，但若忽略青少年身心健康，長遠恐對社會造成更大成本。

未來舊金山市府將持續評估服務缺口，並與非營利組織合作，尋找替代方案，以確保青少年仍能獲得必要的醫療與心理健康支持。