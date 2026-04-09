我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

Waymo最新款無人車 來自中國極氪

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Waymo新車由中國汽車製造商極氪Zeekr生產，近期投入舊金山展開完全無人駕駛...
Waymo新車由中國汽車製造商極氪Zeekr生產，近期投入舊金山展開完全無人駕駛接送服務測試。(極氪提供）

舊金山無人車接送服務持續升級。總部位於山景城的Waymo近期在舊金山街頭投入全新車型「Ojai」，外型酷似小型廂型車或SUV，與Waymo常見的捷豹I-Pace車隊明顯不同。這款新車由中國汽車製造商極氪Zeekr生產，目前已在舊金山、洛杉磯與鳳凰城展開無人駕駛測試，預計不久後將正式向公眾開放搭乘。

Waymo發言人波內利（Chris Bonelli）表示，Ojai車型去年已開始進行載有安全駕駛員的測試，並於上月進一步在舊金山推出完全無人駕駛接送服務測試，但目前僅限公司員工使用。他指出，公司仍在進行最後階段的安全驗證，確保車輛符合商業營運標準，具體對外開放時間尚未公布，但很快將迎來公眾體驗。

Ojai最大特色在於其創新的車門設計。與傳統汽車不同，該車取消了前後車門之間的中柱（B柱），並採用如電梯般向兩側滑開的前後對開門設計，使乘客上下車更為便利。

波內利說︰「每一代Waymo Driver，我們都在努力降低成本並簡化系統，讓規模化部署成為可能。」

成本下降被視為Waymo擴張關鍵。公司計畫未來每年生產數萬輛Ojai車型。除了Ojai外，Waymo也正與韓國車廠現代Hyundai合作，將第六代自動駕駛技術導入Ioniq 5電動車，但該車型目前仍處於較早期測試階段。

在短期內，Ojai與Ioniq 5車型將與既有的捷豹I-Pace車隊並行運作，而非立即取代。Waymo表示，未來將依不同城市與市場需求靈活部署多種車型，以提升營運效率。

值得注意的是，Waymo此次擴張也正值其在舊金山營運面臨更多監管與民意壓力之際。去年12月一場大規模停電，曾導致約1600輛Waymo車輛在城市各處停滯，部分甚至阻塞路口、影響交通，引發廣泛關注。多位市議員要求Waymo改善緊急應變能力、呼籲州政府賦予舊金山更多自動駕駛車輛的監管權。

波內利表示，I-Pace車隊仍將在未來數年持續服務市場，但長期而言，成本更低、設計更適合共享出行的Ojai與其他新型車，將成為Waymo自動駕駛布局的核心。

Hyundai 舊金山 洛杉磯

上一則

男弒母殺警被判死刑 加州最高法院罕見全票推翻原判

下一則

半月灣若未提住房計畫 恐面臨訴訟

延伸閱讀

無人車Zoox進駐洛杉磯 2027年上路

無人車Zoox進駐洛杉磯 2027年上路
深圳開放無人車夜間配送 京東率先試行「24小時物流」

深圳開放無人車夜間配送 京東率先試行「24小時物流」
2027 Kia Telluride 首度引入混合動力節能與性能同步突破

2027 Kia Telluride 首度引入混合動力節能與性能同步突破
全新2027 Kia Telluride首搭混動系統，X-Pro升級級套件震撼亮相

全新2027 Kia Telluride首搭混動系統，X-Pro升級級套件震撼亮相
百度無人駕駛計程車系統癱瘓 多名乘客被困受驚

百度無人駕駛計程車系統癱瘓 多名乘客被困受驚

熱門新聞

阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相