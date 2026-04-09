Waymo最新款無人車 來自中國極氪

Waymo新車由中國汽車製造商極氪Zeekr生產，近期投入舊金山展開完全無人駕駛接送服務測試。(極氪提供）

舊金山 無人車接送服務持續升級。總部位於山景城的Waymo近期在舊金山街頭投入全新車型「Ojai」，外型酷似小型廂型車或SUV，與Waymo常見的捷豹I-Pace車隊明顯不同。這款新車由中國汽車製造商極氪Zeekr生產，目前已在舊金山、洛杉磯 與鳳凰城展開無人駕駛測試，預計不久後將正式向公眾開放搭乘。

Waymo發言人波內利（Chris Bonelli）表示，Ojai車型去年已開始進行載有安全駕駛員的測試，並於上月進一步在舊金山推出完全無人駕駛接送服務測試，但目前僅限公司員工使用。他指出，公司仍在進行最後階段的安全驗證，確保車輛符合商業營運標準，具體對外開放時間尚未公布，但很快將迎來公眾體驗。

Ojai最大特色在於其創新的車門設計。與傳統汽車不同，該車取消了前後車門之間的中柱（B柱），並採用如電梯般向兩側滑開的前後對開門設計，使乘客上下車更為便利。

波內利說︰「每一代Waymo Driver，我們都在努力降低成本並簡化系統，讓規模化部署成為可能。」

成本下降被視為Waymo擴張關鍵。公司計畫未來每年生產數萬輛Ojai車型。除了Ojai外，Waymo也正與韓國車廠現代Hyundai 合作，將第六代自動駕駛技術導入Ioniq 5電動車，但該車型目前仍處於較早期測試階段。

在短期內，Ojai與Ioniq 5車型將與既有的捷豹I-Pace車隊並行運作，而非立即取代。Waymo表示，未來將依不同城市與市場需求靈活部署多種車型，以提升營運效率。

值得注意的是，Waymo此次擴張也正值其在舊金山營運面臨更多監管與民意壓力之際。去年12月一場大規模停電，曾導致約1600輛Waymo車輛在城市各處停滯，部分甚至阻塞路口、影響交通，引發廣泛關注。多位市議員要求Waymo改善緊急應變能力、呼籲州政府賦予舊金山更多自動駕駛車輛的監管權。

波內利表示，I-Pace車隊仍將在未來數年持續服務市場，但長期而言，成本更低、設計更適合共享出行的Ojai與其他新型車，將成為Waymo自動駕駛布局的核心。