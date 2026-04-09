灣區媽媽教室台灣醫療資源講座 健檢、醫美成焦點

灣區媽媽教室談台灣醫療資源，吸引不少僑胞參與。（ 主辦單位提供）

為提升僑胞對健康管理的重視，同時介紹台灣醫療資源，金山灣區 媽媽教室日前舉辦醫療講座，議題包括健檢與醫美，吸引不少僑胞關注。

本次講座邀請駐舊金山 台灣貿易中心主任劉美智主講，從醫療品質、價格優勢到整體服務流程，說明台灣醫療體系在國際上的競爭力，並進一步介紹健康檢查的實際安排方式，讓長期旅居海外的僑胞，對返台進行健檢有更安心具體的認識。

駐舊金山台灣貿易中心主任劉美智主講台灣健檢、醫美相關資訊。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑同時也介紹僑務委員會推動的「i僑卡」服務，串聯全台超過百家醫療院所，提供僑胞專屬健檢方案，包括癌症 篩檢與心血管檢測等項目，並可透過事前預約與整合安排，提高返台就醫的效率與便利性。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑介紹僑務委員會推動的「i僑卡」服務。（主辦單位提供）

除了健檢議題，醫學美容亦成為講座中的關注焦點。隨著健康觀念逐漸從疾病治療延伸至預防老化與生活品質提升，醫美逐漸被視為整體健康管理的一環。相較之下，台灣在醫美領域具備一定優勢，包括整體費用較具彈性，從諮詢、療程到術後追蹤的流程完整，對返台時間有限的僑胞而言，更容易在短時間內有效安排；此外，台灣醫療體系在醫師訓練與設備水準上具備國際競爭力，加上語言與文化相通，也有助於提升溝通效率與增加信任度。近年來，「醫療結合旅遊」的模式逐漸興起，亦反映相關需求持續增加。

除單一主題講座外，金山灣區媽媽教室長期以來扮演著僑社交流的平台，活動主題涵蓋健康、文化與生活資訊等面向，提供僑胞持續學習與交流的機會，凝聚社區向心力。主辦單位表示，未來將持續規劃多元主題講座，結合專業資源與生活需求，讓媽媽教室不僅是課程平台，也成為提供實用資訊與社區支持的重要據點。