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世界太極科學聯合會學術會議 史丹福大學25日登場

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史丹福太極與整合健康學術會議太極傳承人訓練／國際名師表演訂於4月25至28日舉行...
史丹福太極與整合健康學術會議太極傳承人訓練／國際名師表演訂於4月25至28日舉行。（取自史丹福相關活動網頁）

2026年，世界太極科學聯合會將在美國推出涵蓋史丹福、哈佛學術會議及六大城傳承課程的國際系列活動。計畫匯集中美高校學者、太極宗師與國際菁英，圍繞著「學術研究+功法傳承+社區培訓」三大方向，啟動太極拳在全球範圍內的科學發展與系統傳播。

來自美國的史丹福大學、哈佛大學、柏克萊加大、聖荷西州立大學、爾灣加大、戴維斯加大、聖塔克魯茲加大、菲爾丁研究生大學、加州理工學院、加州五系中醫藥大學、國際醫藥大學；來自中國的浙江大學、上海體育學院、杭州師範大學、大連理工大學、河南理工學院、西安體育學院、南京體育學院、福建師範大學、浙江外國語學院、廣東科技學院等20餘所高校專家教授，將齊聚史丹福大學與哈佛大學，圍繞太極科學前沿開展交流與合作。

大會期間，世界太極科學聯合會主席李書東與史丹福大學研究院聯合主席安德森(Victor Anderson)將在史丹福大學發表主旨報告；哈佛大學Peter Wayne與Gloria Yeh等專家將參與國際論壇，與中美及歐洲、澳洲高校代表共同探討太極科學的國際合作與未來發展。

同時，陳式太極拳傳人陳正雷宗師、楊式太極拳趙幼斌宗師、陳式太極拳傳人王戰軍，以及世界冠軍崔文娟等多位太極武術領軍人物與健身氣功養生專家也將應邀出席學術會議及系列培訓活動。

洛杉磯地區：太極傳承人訓練／國際名師表演2026年4月22–24日舉行，掃碼查看詳情與報名：https://wtsf.org/los-angeles-2026/

史丹福大學／矽谷地區：史丹福太極與整合健康學術會議太極傳承人訓練／國際名師表演2026年4月25–28日舉行，掃碼查看詳情與報名：https://wtsf.org/stanford-silicon-valley-2026/

哈佛大學／波士頓地區：太極與氣功整體健康學術會議太極傳承人培訓／國際名師表演2026年4月29日–5月3日舉行，查看詳情與報名：https://wtsf.org/itic-harvard-boston-2026/

紐約地區：太極傳承人訓練與國際名師表演2026年5月4–6日舉行，瀏覽詳情與報名：https://wtsf.org/newyork-un-headquarters-2026/

華盛頓特區：太極傳承人訓練/國際名師交流2026年5月7日舉行，瀏覽詳情與報名：https://wtsf.org/washington-dc-2026/

邁阿密：太極傳承課程國際名師表演太極傳承人培訓／國際名師表演2026年5月9–10日舉行，瀏覽詳情與報名：https://wtsf.org/miami-area-2026/

加州 哈佛大學 爾灣加大

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