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羅康納力促英王 會晤艾普斯坦案受害人

編譯林思牧／綜合報導
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代表灣區的民主黨國會眾議員羅康納 (Ro Khanna) 。(khanna.ho...
代表灣區的民主黨國會眾議員羅康納 (Ro Khanna) 。(khanna.house.gov)

英國國王查理預定本月稍後訪美，他的行程中避過與艾普斯坦案受害者會晤，灣區一位國會議員嚴詞批評查理，他是想逼國王在出醜與低頭之間選擇一項？

聖荷西信使報報導，上周末加州民主黨國會眾議員羅康納在接受泰晤士報採訪時，提醒查理「英國王室與艾普斯坦醜聞的關聯」–國王的弟弟、聲名狼藉的前王子安德魯，正是這起醜聞的始作俑者。羅康納指出，國王本可以利用這次會面來表明「現代君主制是一股造福公眾的力量」。

羅康納代表的是加州第17選區，該選區位於矽谷心臟地帶。

羅康納的這番話，無疑加劇了查理國王本月訪美的外交壓力。「這可能是君主制在21世紀保持與我這一代人相關聯的關鍵時刻，」羅康納說，「我的祖父曾被英國王室監禁–他在上世紀因參與甘地領導的獨立運動而被監禁四年。我們這一代以及更年輕的一代，對那些自認為凌駕於民主社會之上或凌駕於社會規範之上的機構，幾乎沒有任何容忍度。」

羅康納說︰「倖存受害者們希望舉行這次會面。」這次會面還將確保「倖存者的聲音能夠被直接聽到，並且這些問題能夠以透明、嚴肅和負責的方式解決」。羅康納在信中還提到，他和國會其他成員已要求國王的弟弟安德魯就其與艾普斯坦的關係作證。

根據每日野獸報（Daily Beast）的王室編輯賽克斯（Tom Sykes）報導，國王辦公室迅速拒絕了羅康納的請求。白金漢宮的官方說法是，國王不希望這次訪問影響英國正在進行的與艾普斯坦有關的警方調查，包括涉及他弟弟的調查。

加州 民主黨 灣區

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