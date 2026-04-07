柯瑞替補復出就砍29分 教練︰將回到先發

勇士隊著名球星柯瑞5日傷後復出，首戰即展現火力攻下29分，差一點幫助球隊完成逆轉。（記者王子涵／攝影）

勇士隊著名球星柯瑞 （Stephen Curry）傷後復出首戰即展現火力，在5日晚對陣火箭的比賽中攻下29分，幾乎幫助球隊完成逆轉，但壓哨30呎遠投未能命中，勇士終場以116：117惜敗。

柯瑞此役僅出賽26分鐘，在缺席27場近兩個月的比賽後的首次登場。末節最後5分鐘，他帶領勇士從10分落後一路追近，並在終場前獲得絕殺機會，可惜投籃偏出，未能完成逆轉。

火箭前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在賽後採訪時說：「球出手的那一刻看起來很不錯，我其實有點緊張。」他得到全場最高的31分，表現十分高效。

柯瑞本場替補出戰，他在首節剩下4分54秒替換弟弟賽斯柯瑞（Seth Curry）上場，全場球迷起立高呼「他回來了」（He's back）。不過柯瑞首次進攻未果，還出現一次走步失誤。

「第一次進攻有點亂，第二次就好多了。」柯瑞賽後說。

他在第二節後段逐漸找到手感，最終繳出29分表現，出場時間也略高於原訂約24分鐘的限制。

柯爾表示：「對他來說，復出第一戰就對上像湯普森（Amen Thompson）這樣頂級防守者，是很大的考驗。但他看起來狀態很好。」

柯瑞透露，預計下一場對國王仍會維持類似出場時間。不過他也坦言，例行賽僅剩四場，時間相當緊迫。勇士接下來很可能以西區第10種子身分進入附加賽，對手可能是快艇或拓荒者，必須連勝兩場才有機會晉級季後賽。

柯爾表示，柯瑞近期將回到先發陣容，但球隊對其膝傷仍採取謹慎態度。這次傷勢為持續性疼痛與腫脹的「跑者膝」，讓他缺席超過兩個月，遠超最初預估的七至十天。

柯瑞形容這已成為他的「新常態」，但強調右膝並無結構性損傷，整體狀態未受根本影響。

勇士目前戰績36勝42敗，確定將以低於五成勝率結束賽季，為2019-20賽季以來首次。

總教練柯爾說：「你能感受到，我們重新回到競爭之中。有柯瑞在，一切都不同。他的節奏，就是我們的節奏。」