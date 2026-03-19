舊金山AAPI青年改變者徵選 3月27日截止提名

舊金山徵選AAPI青年改變者，3月27日截止提名。（受訪者供圖）

舊金山 亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）主辦單位宣布，即日起開放「2026 AAPI青年改變者獎」（2026 AAPI Youth Change Maker Awards）提名，尋找在社區服務、文化傳承、社會參與等方面表現突出的亞太裔青年，表揚他們為舊金山社區帶來的正面影響。

主辦方表示，獲獎者將於5月6日在赫布斯特劇院（Herbst Theatre）舉行的第22屆亞太裔傳統月年度頒獎典禮上接受表彰。

根據公布資訊，此次獎項分為兩個類別，包括12歲至14歲的國中學生組，以及14歲至24歲的高中或大學生組，對象為在舊金山展現影響力的亞太裔學生。無論是在推動社會正義、保存文化傳統，或是促進多元族群交流方面有所投入，都可獲得提名資格。

提名截止日期為3月27日（星期五），除他人推薦外，也接受青年自我提名。

主辦方表示，今年活動主題為「Elevating Cultures」，希望藉由表彰青年行動者，凸顯亞太裔年輕世代在社區中所扮演的重要角色，並鼓勵更多人投入公共事務與社區服務。活動也希望讓社會看見，改變不一定要等到成年之後才開始，青年同樣可以在當下發揮影響力。

去年獲獎者之一、就讀七年級的Charlotte「Lottie」Nguyen在分享中表示，自己常被問到「長大後想做什麼」，但她認為，與其等待長大，不如從今天開始做些能讓別人微笑的事。這番話也成為本屆活動強調青年行動力的縮影。

同時擔任舊金山青年委員會主席、並連任亞太裔傳統月青年顧問委員會召集人的莉斯塔那(Gabrielle Listana)表示，作為一名菲律賓裔美國青年，她深知青年領導力在亞太裔社群中常常被忽視，因此很榮幸能協助打造一個表揚亞太裔青年的平台，肯定他們為舊金山建構更包容、更有同理心城市所做的努力。她也希望，這項表彰能鼓勵更多亞太裔青年未來持續投入、為社區帶來改變。

申請信息可登錄apasf.org查詢。

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