灣區女性心理健康講座 彭一玲3/20開講
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金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，媽媽情緒是家庭和諧的「關鍵紐帶」，一位母親之於家庭，就如古時米桶上的「米桶鋼圈箍」，把一家人緊緊圈住、箍緊，象徵家庭凝聚團結。為此，媽媽教室將於3月20日舉辦女性心理健康講座，邀請美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人兼執行長彭一玲，深入淺出剖析女性情緒與家庭和諧的重要性。
彭一玲是全美知名精神健康倡導者與教育家，長期致力於華人社區心理健康教育、家庭支持與社區資源建設，她領導並開發多項面向華人社區的心理健康項目，積極推動心理健康去污名化與社區支持體系的建立，為眾多家庭提供教育、支持與希望，因其卓越的社區貢獻，曾獲NAMI（全美精神健康聯盟）多元化外展獎及多項社區英雄獎，並曾獲州長與美國總統表彰，受邀代表參加白宮亞太心理健康峰會。
這次的心理講座將談到華裔社區女性精神健康現況、情緒反應與身體的關係、華裔社區女性是家庭情緒的「樞紐」、情緒失衡如何影響家庭、女性如何維護自己的心理健康、建立健康家庭情緒環境，以及介紹美國精神健康聯盟的免費服務。
時間：3月20日上午10至12時
講員：彭一玲
地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）
電洽：408-252-7070
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