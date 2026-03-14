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灣區女性心理健康講座 彭一玲3/20開講

記者江碩涵／聖荷西報導
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美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人兼執行長彭一玲將深入淺出剖析女性情緒與家庭和諧的重要性。(主辦單位提供)
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人兼執行長彭一玲將深入淺出剖析女性情緒與家庭和諧的重要性。(主辦單位提供)

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，媽媽情緒是家庭和諧的「關鍵紐帶」，一位母親之於家庭，就如古時米桶上的「米桶鋼圈箍」，把一家人緊緊圈住、箍緊，象徵家庭凝聚團結。為此，媽媽教室將於3月20日舉辦女性心理健康講座，邀請美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創始人兼執行長彭一玲，深入淺出剖析女性情緒與家庭和諧的重要性。

彭一玲是全美知名精神健康倡導者與教育家，長期致力於華人社區心理健康教育、家庭支持與社區資源建設，她領導並開發多項面向華人社區的心理健康項目，積極推動心理健康去污名化與社區支持體系的建立，為眾多家庭提供教育、支持與希望，因其卓越的社區貢獻，曾獲NAMI（全美精神健康聯盟）多元化外展獎及多項社區英雄獎，並曾獲州長與美國總統表彰，受邀代表參加白宮亞太心理健康峰會。

這次的心理講座將談到華裔社區女性精神健康現況、情緒反應與身體的關係、華裔社區女性是家庭情緒的「樞紐」、情緒失衡如何影響家庭、女性如何維護自己的心理健康、建立健康家庭情緒環境，以及介紹美國精神健康聯盟的免費服務。

時間：3月20日上午10至12時

講員：彭一玲

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

電洽：408-252-7070

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