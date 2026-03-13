移民開發電子遊戲 讓玩家體會H-1B持有者辛酸

外來移民遊戲開發師製作出一款電子遊戲，模擬H-1B簽證持有者現在混亂的生活狀況。(路透)

外來移民 遊戲開發師製作出一款電子遊戲，模擬H-1B簽證 持有者現在混亂的生活狀況，有些玩家表示不知道該哭還是該笑。

舊金山紀事報報導，這款名為「H-1B Life」的遊戲邀請玩家扮演希望在美國建立生活和事業的移民。「一款如同現實生活中一樣的移民賭博遊戲，」遊戲網站的標語寫道。Kickstarter上的遊戲預告片表示：「現在你可以玩到一款充滿希望的移民每天都在玩的遊戲。」

遊戲製作人、遊戲工作室Reality Reload的創辦人兼製作人楊靜（Allison Yang Jing）表示，他們的目標是打破同理心的障礙，幫助玩家理解移民所經歷的焦慮。「即使是高薪的科技工作，你也會感到孤立無援，你的未來充滿未知，因為政策變化太快了，」39歲的楊靜說，「大多數移民現在都感到不安。」

楊表示，「H-1B Life」背後的獨立團隊由五名兼職人員、她本人和三名自由工作者組成，他們並非想透過這款遊戲發財；他們依靠一位匿名捐贈者的資助啟動項目，並發起Kickstarter眾籌活動來籌集剩餘資金。

支持者認為，這種簽證是灣區經濟的重要組成部分。紀事報最近的一項分析發現，矽谷科技公司大量雇用H-1B簽證持有者。在2021年至2024年期間，灣區每100名員工中約有1人持有核准的H-1B簽證，其年薪中位數為12.9萬美元。

H-1B簽證於1990年設立，是從事需要大學學歷的「專業職業」的外國員工的主要途徑。美國每年發放的H-1B簽證數量限制為6.5萬個，這一上限幾十年來一直沒有改變。此外，還有2萬個名額預留給持有美國大學碩士或博士學位的移民。

由於申請人數總是超過配額上限，因此採用抽籤制度來決定誰可以申請這些炙手可熱的簽證。今年9月，川普政府對美國境外人士申請H-1B簽證徵收10萬美元的費用，並推出了一套新的加權抽籤制度，優先考慮高技能、高薪的申請人。加州聯合其他19個州提起訴訟，試圖阻止這項費用的實施。