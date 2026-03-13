我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

移民開發電子遊戲 讓玩家體會H-1B持有者辛酸

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
外來移民遊戲開發師製作出一款電子遊戲，模擬H-1B簽證持有者現在混亂的生活狀況。(路透)
外來移民遊戲開發師製作出一款電子遊戲，模擬H-1B簽證持有者現在混亂的生活狀況。(路透)

外來移民遊戲開發師製作出一款電子遊戲，模擬H-1B簽證持有者現在混亂的生活狀況，有些玩家表示不知道該哭還是該笑。

舊金山紀事報報導，這款名為「H-1B Life」的遊戲邀請玩家扮演希望在美國建立生活和事業的移民。「一款如同現實生活中一樣的移民賭博遊戲，」遊戲網站的標語寫道。Kickstarter上的遊戲預告片表示：「現在你可以玩到一款充滿希望的移民每天都在玩的遊戲。」

遊戲製作人、遊戲工作室Reality Reload的創辦人兼製作人楊靜（Allison Yang Jing）表示，他們的目標是打破同理心的障礙，幫助玩家理解移民所經歷的焦慮。「即使是高薪的科技工作，你也會感到孤立無援，你的未來充滿未知，因為政策變化太快了，」39歲的楊靜說，「大多數移民現在都感到不安。」

楊表示，「H-1B Life」背後的獨立團隊由五名兼職人員、她本人和三名自由工作者組成，他們並非想透過這款遊戲發財；他們依靠一位匿名捐贈者的資助啟動項目，並發起Kickstarter眾籌活動來籌集剩餘資金。

支持者認為，這種簽證是灣區經濟的重要組成部分。紀事報最近的一項分析發現，矽谷科技公司大量雇用H-1B簽證持有者。在2021年至2024年期間，灣區每100名員工中約有1人持有核准的H-1B簽證，其年薪中位數為12.9萬美元。

H-1B簽證於1990年設立，是從事需要大學學歷的「專業職業」的外國員工的主要途徑。美國每年發放的H-1B簽證數量限制為6.5萬個，這一上限幾十年來一直沒有改變。此外，還有2萬個名額預留給持有美國大學碩士或博士學位的移民。

由於申請人數總是超過配額上限，因此採用抽籤制度來決定誰可以申請這些炙手可熱的簽證。今年9月，川普政府對美國境外人士申請H-1B簽證徵收10萬美元的費用，並推出了一套新的加權抽籤制度，優先考慮高技能、高薪的申請人。加州聯合其他19個州提起訴訟，試圖阻止這項費用的實施。

世報陪您半世紀

簽證 移民

上一則

3.14圓周率日 灣區披薩、派店推各項優惠

下一則

矽谷自駕新創Nuro赴日本測試 挑戰東京窄巷

延伸閱讀

微軟新一代Xbox搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩

微軟新一代Xbox搭載AMD客製晶片 主打跨PC遊玩
F-1核發量大減36% 國際研究生入學數首下滑

F-1核發量大減36% 國際研究生入學數首下滑
移民專頁／薪水高 H-1B的中簽率高

移民專頁／薪水高 H-1B的中簽率高
阻止尋求庇護者湧入 英國停發這4國家留學簽證

阻止尋求庇護者湧入 英國停發這4國家留學簽證

快速辦理簽證和綠卡規費 本月起漲

快速辦理簽證和綠卡規費 本月起漲

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」