3.14圓周率日 灣區披薩、派店推各項優惠

圓周率日當天，漢堡王榮譽會員消費滿3.14美元即可獲贈一份免費的聖代派或肉桂蘋果派。（翻攝自漢堡王官網）

矽谷灣區有許多科技業，對圓周率也有著獨到的見解與迷戀。灣區許多餐廳和學校都舉辦圓周率活動，有小學已經舉辦了圓周率背誦大賽，也有許多披薩、派店在3月14日當天特別推出優惠活動，全民都可享受圓周率日帶來的樂趣。

Mountain Mike's Pizza：Mountain Rewards 會員購買一份中型披薩，即可享受第二份中型單料披薩僅需3.14美元的折扣。下載應用程式並加入Mountain Rewards即可享受此優惠。

Amici's East Coast Pizzeria：3月14日當天下午2時至3時14分限時特價，只需3.14美元即可購買一份10吋紐約風味起士披薩。此優惠僅限自取，每位顧客限購兩份。門市位於山景城、蒙洛公園、丹維爾、紅木城、聖馬刁等店。

Rise Woodfire Pizza & Rotisserie：在聖塔克拉拉、聖馬刁或柏林甘的任何一家門市，即可享受新鮮出爐的水果派僅需3.14美元的優惠，售完即止。限內用，每位顧客限購一片，每桌限購三片。

Blaze Pizza：凡購買一份11吋可客製化披薩的顧客，即可享受另一份同等或更低價格的披薩僅需3.14美元的優惠。此優惠僅限店內訂購。圓周率日過後，這些顧客將收到一個電子優惠碼，可再次享受「買一送一」的11吋披薩優惠。此優惠適用於透過Blaze Pizza應用程式下單的自取和外送訂單。門市位於佛利蒙、布利桑頓、舊金山 等。

漢堡王：圓周率日當天，榮譽會員消費滿3.14美元即可獲贈一份免費的聖代派或肉桂蘋果派，此優惠僅限透過應用程式或線上訂購。

Round Table Pizza：皇家獎勵計畫會員購買大號或特大號披薩，即可享受3.14美元的單料個人披薩優惠，下單前請先查看門市是否參與活動。

7-Eleven：7Rewards會員可在3月13和3月14日兩天，在參與活動的門市或透過外帶應用程式購買3.14美元的整張披薩。