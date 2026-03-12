灣區旅遊冒險展 透過紅燈籠、茶香與巷弄等情境走進台灣館

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
今年的「台灣館」將創造出沉浸式的「走進台灣、感受台灣」展場體驗，歡迎民眾參與。此為去年「台灣館」意象。（記者江碩涵／攝影）
今年的「台灣館」將創造出沉浸式的「走進台灣、感受台灣」展場體驗，歡迎民眾參與。此為去年「台灣館」意象。（記者江碩涵／攝影）

北加州規模最大的灣區旅遊暨冒險展（Bay Area Travel & Adventure Show）將於3月21、22日兩天在聖塔克拉拉會展中心（Santa Clara Convention Center）舉行。今年的「台灣館」將以沉浸式的「走進台灣、感受台灣」展場體驗，參與者還能抽獎舊金山-台北經濟艙來回機票以及各種大禮包，歡迎民眾參與。

中華民國交通部觀光署表示，希望參與活動者不只看見台灣，更能透過「台灣館」感受台灣（Feel Taiwan－Immersive Experience），現場將以台灣的人文與生活氛圍為核心，透過九份意象的紅燈籠、茶香與巷弄情境為引，讓參觀者在現場感受到台灣的溫度與人情味。

灣區旅遊暨冒險展的台灣館將展出二面「九宮格翻牌裝置」的台灣觀光探索牆。此為模擬示...
灣區旅遊暨冒險展的台灣館將展出二面「九宮格翻牌裝置」的台灣觀光探索牆。此為模擬示意圖。（觀光署提供）

現場設置有二面「九宮格翻牌裝置」的台灣觀光探索牆，以「Feel Taiwan in Culture」讓民眾走進豐富多樣的文化風景，和「Feel Taiwan in Nature」從山海的壯闊出發，走進四季的風景為題，圖文呈現，作為引導訪客停留的視覺亮點，並提供進一步了解台灣觀光的互動機會。

台灣館每日整點也將推出互動體驗活動，含茶館區的「品茶體驗」、手作區的書法書籤撰寫、「喔熊馬抵嘉」小提燈組裝等，讓民眾現場體驗並將實體作品帶回家。另規畫轉盤遊戲及問答時間，觀展訪客有機會將「喔熊別針」、珍奶鑰匙圈、「喔熊提袋」等帶回家。

台灣觀光署特別邀請現代舞者許晴晴（Chinchin Hsu）帶來一段以台灣茶文化為靈感創作的現代舞演出。表演將與本次展區的茶館體驗相互呼應，為觀眾帶來耳目一新的藝術感受，為本次旅展台灣館揭開序幕。旅展第二天也將邀請超人氣的舊金山歌劇院大提琴家柯容軒（@Cellokoko）帶來大家喜愛的台灣民謠，感受台灣文化魅力。

觀光署邀請台灣觀光推廣合作夥伴中華航空、長榮航空、星宇航空等三家國籍航空公司與Gala Holiday、Mango Tours、Majestic Vacations、SITA World Tours等四家旅行業者，展覽期間提供台灣旅遊諮詢和限時優惠，並連續兩天都有舊金山-台北經濟艙來回機票抽獎，以及台灣觀光旅遊好禮包的抽獎，歡迎灣區民眾參加。

有意參加者須上網登記索票，網址：https://www.eventspass.com/event/2026baytas?pc=E100TAIWAN26

舊金山 灣區

