快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

佛利蒙蟬聯全美最宜居城市 年薪不到6位數 當地生活挑戰大

編譯組／綜合報導
佛利蒙再度蟬聯全美最宜居城市，但生活成本高，居住在當地需付出代價。(佛利蒙市府臉書)
佛利蒙再度蟬聯美國最宜居城市(America′s best place to live)。但這座灣區城市閃亮聲譽背後，卻有高昂生活成本。

紐約郵報報導，這個北加州郊區城市，榮登「WalletHub」最新排名榜首，來自其高收入、安全社區和幸福居民。但是，除非擁有矽谷高收入，否則，當地生活成本可能會讓人喘不過氣。

根據生活成本估算，佛利蒙單身人士的平均每月生活成本約為3300美元，而四口之家則超過7200美元。

住房成本是真正讓人傷神之處。佛利蒙房屋中位數約147萬美元；平均租金約每月2500美元；一房租金約2190美元；兩房租金約3093美元。即使是公寓和聯棟房屋(townhouse)，房屋出售起價也可能約在70-80萬美元。在房市競爭激烈的社區，房屋成交價通常高於要價。

紐約郵報將佛利蒙稱為一座為高收入者打造的城市(A city built for high earners)。

佛利蒙市家庭收入中位數約為17萬6000美元，是全美收入最高的城市之一，同時也是家庭貧困率最低的城市之一。許多居民在附近的科技中心例如矽谷工作，通勤到Apple、Google和 Meta等公司上班。

除了房租或房貸之外，日常開支也相當高。與全國平均水平相比，佛利蒙的整體生活成本高出約2.2倍，其中以房屋成本最為顯著。

個人每月典型支出包括住房及水電煤氣約2371美元；食物費用約699美元；交通費用平均每月約100美元。每月總支出約3328美元。其中，食品雜貨、醫療照護和交通費用皆高於美國平均水平，但住房才是真正的預算負擔。

儘管生活成本高昂，人們為何仍選擇搬到佛利蒙？

首先，佛利蒙被認為是加州最安全、最適合家庭居住的城市之一，擁有成績表現佳的學校，並且易於前往灣區各地點工作。

佛利蒙的社區類型多元化，從米慎聖荷西(Mission San Jose)等地區價值數百萬美元的山坡豪宅，到Irvington與Glenmoor等更偏向中產階級的社區都有。此外，佛利蒙鄰近聖荷西、舊金山和矽谷的科技園區，使其成為高薪專業人士的理想居住地。

然而，雖然佛利蒙或許是美國最幸福的城市，但若年薪不到六位數，生活在當地可能是個很大的挑戰。

聖荷西

柯瑞膝傷再休5場 勇士本季料無緣季後賽

FBI示警：伊朗恐報復 無人機襲加州

