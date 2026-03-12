網傳影片顯示有人公然收買遊民 冒名簽署公投請願書

舊金山活動團體對請願書收集者向遊民以每簽名五美元招攬的視頻表示「憤慨」。示意圖。（Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，社交媒體上流傳的視頻顯示，舊金山市南市場（South of Market）區請願書收集者公然向遊民提供金錢，誘使其冒用他人姓名簽署公投請願書，此舉可能構成對加州 選舉法的公然違反。

周一（9日）下午在第六街（Sixth St.）與米慎街（Mission Street）拍攝的視頻顯示，十餘名民眾排隊等候在人行道上，身後是一群受雇於不明公司的簽名收集者，他們圍坐在鋪滿請願書的桌前。

視頻由街頭攝影師沃德(Omar Ward)於下午1時54分左右拍攝，畫面中有人聲稱收集者以每個簽名五美元的價格招攬簽名，此舉違反州法律。

據近期媒體報導，五美元僅是簽名收集者實際所得報酬的一部分。沙加緬度電視台KCRA周二（10日）報導稱，加州州務卿辦公室正就此展開調查。

這些請願書似乎由「建設更美好的加州」（Building a Better California）組織發起，該政治團體由知名科技億萬富翁支持，近期剛成立。該組織支持多項公投提案，包括旨在削弱億萬富翁徵稅提案的「更好成果」（Better Results）計畫，以及要求通過憲法修正案禁止對特定資產和金融持有徵收新稅的「退休與個人儲蓄保護法案」（Retirement and Personal Savings Protection Act）。這兩項提案的請願書均出現在簽名收集者的桌面上。

視頻中可聽到收集者指導民眾填寫特定姓名和地址，而非允許其簽署本人姓名。一名收集者為簽名者標註紙張時，兩次強調無需使用本人姓名。另一名收集者被錄音顯示向簽名者表示「可重複簽名」。

「建設更美好的加州」組織發言人、「更好成果」以及「退休與個人儲蓄保護法案」競選團隊均發表聲明稱，他們對被攝像機拍下的事件「極為憤慨」，三家均表示拒絕該收集員提交的所有請願書。

舊金山標準（San Francisco Standard）上周報導，加州請願書分發者按簽名數量計酬，報酬從幾美元到15美元不等。

2021年，州長紐森（Gavin Newsom）否決了一項旨在禁止此類行為並授權州檢察長對違規者處以罰款的法案。