市長羅偉提市憲章改革案 強化市長權力、加強市府問責

舊金山市長羅偉希望透過改革，強化行政權力，使市府管理更清晰並提升政府問責。（本報檔案照）

舊金山 市長羅偉（Daniel Lurie）與市議長孟達文（Rafael Mandelman）上周提出的市憲章（City Charter）改革公投案，11日開啟簽名徵集，目標列入今年11月選舉選票。提案若獲選民通過，將擴大市府行政部門權力，包括強化市長與市府行政官（City Administrator）的職權，同時調整公投提案制度與市府合約管理機制。

羅偉與孟達文在致市府審計長瓦格納（Greg Wagner）的信中指出，現行制度「固化官僚體系、分散問責機制，並保護既有利益」，導致市政服務出現問題時，選民往往難以判斷究竟由誰負責。他們認為，透過改革強化行政權力，將使市府管理更清晰並提升政府問責。

改革公投案包含三項具體提案，須各自收集約5萬1000個連署，約相當於舊金山登記選民的10%。若成功列入選票，屆時只需獲得過半數選民支持即可通過。

三項改革中，第一項強化市長行政權力，強化市府問責制。提案將把部分原由市府各監督委員會掌握的人事權移交市長，包括賦予市長任免多數市府部門首長的權力。現行制度下，部分市府部門的首長人選需由委員會先提出候選名單，再由市長從中選擇。

此外，提案也將委員會委員改為「任意解任」（at-will）制度，使任命機構可隨時撤換其任命的委員，而不必像目前一樣提出具體理由。改革同時允許市長重新調整市府部門架構，並取消聘任副市長（Deputy Mayors）的限制，使副市長可分擔監督職責。目前市長理論上需直接管理近50名部門主管。

第二項提案為提高公投提案門檻。內容包括將市議會議員提出公投案的門檻由現行四人提高至六人，即需過半數議員支持才能將提案送上選票，同時取消市長單方面將提案列入選票的權力。

此外，公民提案所需連署門檻將由目前登記選民的2%提高至8%，以目前選民數量計算約需四萬個簽名。

第三項提案則是擴大市府行政官權力並改革合約制度。提案將授權市府行政官制定適用於各部門的採購與合約規則，並把其任期由目前五年延長至十年。行政官也可提出與合約制度相關的政策法規，但仍可被市長否決或被市議會否決。

同時，提案將提高需要市議會表決的市府合約金額門檻，並將城市科技與大型資本工程項目交由行政官統籌管理，以提高行政效率。