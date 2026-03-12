我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

王兆倫徵集「荒謬法規」 促市府檢討、更新過時政策

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請市民提交他們認為過時、繁瑣或不必要的市府法規、許可制度與行政程序。（記者王子涵／攝影）
「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請市民提交他們認為過時、繁瑣或不必要的市府法規、許可制度與行政程序。（記者王子涵／攝影）

舊金山市第四區市議員王兆倫（Alan Wong）宣布推出「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請居民與小商業業主提交他們認為過時、繁瑣或不必要的市府法規、許可制度與行政程序，希望藉此引發公眾討論，推動市府檢討並更新不合時宜的政策，讓市政更貼近民眾需求。

王兆倫指出，許多法規最初制定時或許出於良好目的，但隨著城市發展，一些規定已變得過時、過於複雜甚至毫無必要，反而為居民與小商家帶來困擾。「當規則變得過時或不必要地增加負擔時，我們就應該重新檢視。這項活動的目的，就是邀請舊金山市民一起指出那些不再合理的規定。」

在一份聲明中，王兆倫列舉了舊金山真實存在、且十分奇怪的舊規定。例如，公共衛生法第407條禁止人們在公共街道上以未遮蓋的容器攜帶麵包或糕點；另一條規定則允許家庭在沒有穀倉許可證的情況下飼養兩隻母山羊。

部分規定則引發更實際的問題。例如城市動物管理法規允許居民飼養最多四隻家禽，但並未區分母雞與公雞，意味著會清晨啼叫的公雞在住宅區內理論上仍屬合法。

王兆倫也指出，舊金山近年確實曾成功更新部分規定。例如疫情期間推行的「共享空間」（Shared Spaces）計畫，簡化了商家在人行道或店前擺放桌椅的繁瑣許可程序，同時仍維持安全與無障礙要求。市府也對店面防盜鐵門等安全設施的相關規定進行調整，讓商家更容易保護自身財產。

社區成員分享了自己在面對市府規定時的經驗。舊金山娛樂委員會（Entertainment Commission）副主席王欣（Cyn Wang）表示，自家商店遭破壞後，本來只是更換玻璃並加裝防護鐵門，卻因為各種許可與設計要求，變成一場官僚程序的「噩夢」，最終花費數周時間與近3萬元，才取得相關批准。

她說，小商家成為受害者後，不應還要花費大量時間與成本與繁瑣行政程序周旋，只為了保護自己的店面。

此次徵集活動邀請市民提交他們認為過時或不合理的市府法規、許可制度或行政流程。提交內容將根據多項標準進行評估，包括是否涉及真實存在的舊金山市法規或程序、是否確實過時或過於複雜，以及是否對居民或小商家造成實際負擔或成本。

入選案例將由市議員辦公室在社交媒體上公布，部分案例也可能成為未來政策討論或立法改革的參考。

徵集活動截止日期為2026年3月30日，結果預計於4月公布。居民與商家可透過線上表格提交建議：https://docs.google.com/forms/d/1WCPTibzCoGnyvLwoq8S92zLwFcge6SibCBq_QpqokzE/viewform?edit_requested=true。

「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請市民提交他們認為過時、繁瑣或不必...
「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請市民提交他們認為過時、繁瑣或不必要的市府法規、許可制度與行政程序。（王兆倫辦公室提供）

世報陪您半世紀

舊金山

上一則

聖荷西聯合學區 建議關閉5小學 學區委員會26日將表決

下一則

屋崙迎冬奧明星歸來 劉美賢將致詞 電視台也直播

延伸閱讀

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓
市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持
舊金山市府花170萬蓋公廁惹議 羅偉擬修法精簡採購流程

舊金山市府花170萬蓋公廁惹議 羅偉擬修法精簡採購流程
市議會審庇護執行 團體雨中聲援

市議會審庇護執行 團體雨中聲援
羅偉、王兆倫走訪日落區 拜訪商戶 了解社區需求　

羅偉、王兆倫走訪日落區 拜訪商戶 了解社區需求　

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事