王兆倫徵集「荒謬法規」 促市府檢討、更新過時政策

「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請市民提交他們認為過時、繁瑣或不必要的市府法規、許可制度與行政程序。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市第四區市議員王兆倫（Alan Wong）宣布推出「荒謬法規」（Dumb Laws）徵集活動，邀請居民與小商業業主提交他們認為過時、繁瑣或不必要的市府法規、許可制度與行政程序，希望藉此引發公眾討論，推動市府檢討並更新不合時宜的政策，讓市政更貼近民眾需求。

王兆倫指出，許多法規最初制定時或許出於良好目的，但隨著城市發展，一些規定已變得過時、過於複雜甚至毫無必要，反而為居民與小商家帶來困擾。「當規則變得過時或不必要地增加負擔時，我們就應該重新檢視。這項活動的目的，就是邀請舊金山市民一起指出那些不再合理的規定。」

在一份聲明中，王兆倫列舉了舊金山真實存在、且十分奇怪的舊規定。例如，公共衛生法第407條禁止人們在公共街道上以未遮蓋的容器攜帶麵包或糕點；另一條規定則允許家庭在沒有穀倉許可證的情況下飼養兩隻母山羊。

部分規定則引發更實際的問題。例如城市動物管理法規允許居民飼養最多四隻家禽，但並未區分母雞與公雞，意味著會清晨啼叫的公雞在住宅區內理論上仍屬合法。

王兆倫也指出，舊金山近年確實曾成功更新部分規定。例如疫情期間推行的「共享空間」（Shared Spaces）計畫，簡化了商家在人行道或店前擺放桌椅的繁瑣許可程序，同時仍維持安全與無障礙要求。市府也對店面防盜鐵門等安全設施的相關規定進行調整，讓商家更容易保護自身財產。

社區成員分享了自己在面對市府規定時的經驗。舊金山娛樂委員會（Entertainment Commission）副主席王欣（Cyn Wang）表示，自家商店遭破壞後，本來只是更換玻璃並加裝防護鐵門，卻因為各種許可與設計要求，變成一場官僚程序的「噩夢」，最終花費數周時間與近3萬元，才取得相關批准。

她說，小商家成為受害者後，不應還要花費大量時間與成本與繁瑣行政程序周旋，只為了保護自己的店面。

此次徵集活動邀請市民提交他們認為過時或不合理的市府法規、許可制度或行政流程。提交內容將根據多項標準進行評估，包括是否涉及真實存在的舊金山市法規或程序、是否確實過時或過於複雜，以及是否對居民或小商家造成實際負擔或成本。

入選案例將由市議員辦公室在社交媒體上公布，部分案例也可能成為未來政策討論或立法改革的參考。

徵集活動截止日期為2026年3月30日，結果預計於4月公布。居民與商家可透過線上表格提交建議：https://docs.google.com/forms/d/1WCPTibzCoGnyvLwoq8S92zLwFcge6SibCBq_QpqokzE/viewform?edit_requested=true。