舊金山警局 破獲多起有組織零售盜竊案

記者李怡／舊金山報導
因零售盜竊猖獗，舊金山曾有零售商緊鎖貨架物品，以為防範。（記者李怡／攝影）
因零售盜竊猖獗，舊金山曾有零售商緊鎖貨架物品，以為防範。（記者李怡／攝影）

舊金山近期破獲多起有組織零售盜竊案件，涉案商品總價值超過3萬美元。舊金山警察局長劉力一（ Derrick Lew ）11日宣布，警方透過有組織零售犯罪專案小組（ORC Task Force）展開調查行動，鎖定並逮捕多名長期在商店行竊的嫌疑人。

近年零售盜竊問題在灣區各地頻繁發生，為加強打擊相關犯罪，舊金山警察局成立有組織零售犯罪專案小組，與本地零售商建立合作機制，透過商家提供的監控資料與失竊紀錄，分析作案模式並追蹤慣犯。專案小組同時與加州公路巡警、舊金山地檢處及警長辦公室合作，透過跨部門協調加強執法力度。

與此同時，加州近年通過的新法也為執法機構提供更多打擊零售盜竊的工具。自2024年12月18日起生效的刑法第666.1條，允許對已有兩次以上盜竊前科的嫌犯直接以重罪起訴並收押；而自2025年1月1日起實施的刑法第487條，則允許將多起原本屬於輕罪的盜竊案件合併計算，只要總金額超過950美元，即可作為一項重罪處理，讓長期反覆作案者更難逃避法律責任。

在近期調查中，一宗較受關注的案件涉及37歲舊金山男子Anthony Drayton。去年12月，蘇諾瑪縣地檢署調查員向舊金山警方通報，指出Drayton長期在加州沿海地區鎖定Whole Foods Market超市行竊。隨後展開的聯合調查顯示，Drayton在去年12月至今年2月期間，於舊金山多家Whole Foods門市共犯下5起盜竊案，造成損失接近2萬1000美元。

2月25日，調查人員在Bryant街800號路段將Drayton逮捕。案件涉及5項重大盜竊罪（Grand Theft）及5項商業入室盜竊罪（Commercial Burglary）的重罪指控。同時，他還涉及多項未結的盜竊通緝案件，分別來自拍達路瑪(Petaluma)警察局、馬連(Marin)縣警長辦公室、洛杉磯警察局、巴洛阿圖警察局及柏克萊警察局，目前已被收押候審。

舊金山 加州

上一則

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

