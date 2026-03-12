減少非法傾倒 灣景區設臨時社區垃圾箱

灣景區推非法傾倒整治試點，設社區垃圾箱改善環境衛生。（記者李怡／攝影）

為改善灣景區長期存在的非法傾倒垃圾問題，舊金山市第十區市議員華頌善（ Shamann Walton ）聯合垃圾回收公司 Recology 及工務局宣布推出一項試點計畫，從3月13日起在灣景區設置兩個臨時社區垃圾箱，方便居民集中處理不需要的家庭物品。計畫預計運行最多兩個月，希望透過社區合作與數據觀察，探索減少非法傾倒的有效方式。

非法傾倒不僅影響市容，也會帶來公共衛生與環境安全問題。透過提供方便合法的垃圾處理方式，計畫希望幫助社區從源頭減少隨意丟棄垃圾的情況。

灣景區多年來一直是非法傾倒問題較為嚴重的地區之一。此次試點計畫正是回應社區多年的呼聲，希望透過更具針對性的措施改善當地環境。

根據計畫，社區垃圾箱將設置在Shafter Avenue與Lane Street交界，以及Hawes Street與Gilman Avenue交界。兩處地點每周開放一次，時間為周五晚間6時至周六清晨6時。

供灣景區居民丟棄家庭用品、車庫物品及戶外材料。電池、油漆、殺蟲劑、化學品與清潔劑等危險廢棄物不在接受範圍內。對於大型或較重的家電物品，居民也可透過Recology預約免費的路邊大型垃圾回收服務。

除了設置垃圾箱外，工務局也將對周邊住宅與商業場所進行垃圾服務檢查，確保各戶依規定維持適當的垃圾收集服務。市府表示，居民與社區組織的回饋將成為評估試點計畫的重要依據，未來將視實施成效決定是否延續或擴大相關措施，以持續改善灣景區的環境品質。