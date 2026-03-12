我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

減少非法傾倒 灣景區設臨時社區垃圾箱

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣景區推非法傾倒整治試點，設社區垃圾箱改善環境衛生。（記者李怡／攝影）
灣景區推非法傾倒整治試點，設社區垃圾箱改善環境衛生。（記者李怡／攝影）

為改善灣景區長期存在的非法傾倒垃圾問題，舊金山市第十區市議員華頌善（ Shamann Walton ）聯合垃圾回收公司 Recology 及工務局宣布推出一項試點計畫，從3月13日起在灣景區設置兩個臨時社區垃圾箱，方便居民集中處理不需要的家庭物品。計畫預計運行最多兩個月，希望透過社區合作與數據觀察，探索減少非法傾倒的有效方式。

非法傾倒不僅影響市容，也會帶來公共衛生與環境安全問題。透過提供方便合法的垃圾處理方式，計畫希望幫助社區從源頭減少隨意丟棄垃圾的情況。

灣景區多年來一直是非法傾倒問題較為嚴重的地區之一。此次試點計畫正是回應社區多年的呼聲，希望透過更具針對性的措施改善當地環境。

根據計畫，社區垃圾箱將設置在Shafter Avenue與Lane Street交界，以及Hawes Street與Gilman Avenue交界。兩處地點每周開放一次，時間為周五晚間6時至周六清晨6時。

供灣景區居民丟棄家庭用品、車庫物品及戶外材料。電池、油漆、殺蟲劑、化學品與清潔劑等危險廢棄物不在接受範圍內。對於大型或較重的家電物品，居民也可透過Recology預約免費的路邊大型垃圾回收服務。

除了設置垃圾箱外，工務局也將對周邊住宅與商業場所進行垃圾服務檢查，確保各戶依規定維持適當的垃圾收集服務。市府表示，居民與社區組織的回饋將成為評估試點計畫的重要依據，未來將視實施成效決定是否延續或擴大相關措施，以持續改善灣景區的環境品質。

世報陪您半世紀

上一則

舊金山警局 破獲多起有組織零售盜竊案

下一則

攜手Uber Zoox自駕計程車賭城上路

延伸閱讀

工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對

工業市朋地山商場擬建數據庫 社區反對
市府強化鷹架管理 推新執法措施 長期設置將逐步拆除

市府強化鷹架管理 推新執法措施 長期設置將逐步拆除
工業市電池儲能建案准了 估2027年營運

工業市電池儲能建案准了 估2027年營運
拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲

拉朋山購物中心恐變資料中心 2場公聽會籲發聲
羅偉、王兆倫走訪日落區 拜訪商戶 了解社區需求　

羅偉、王兆倫走訪日落區 拜訪商戶 了解社區需求　

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事