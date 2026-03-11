斥資2520萬 Google收購聖荷西辦公大樓

Google再收購辦公大樓，持續擴大在聖荷西的業務版圖。(路透)

Google 近日收購了一棟辦公大樓，進一步擴大了其在北聖荷西 Alviso區的房產投資，使其在該地區的投資總額已超過4億元。

聖荷西信使報報導，根據3月6日提交給聖克拉拉縣紀錄辦公室的文件顯示，Google斥資2520萬元購入了位於北一街4500號轉角處的一棟辦公大樓。

縣房地產紀錄顯示，自2018年初以來，Google已在237公路以北的Alviso區購入了九棟建築。其中六棟為辦公大樓，可容納3200至4000名員工。另外三棟為大型工業建築，較適合用於研發活動。與辦公大樓相比，這些工業建築的每平方呎員工人數要少得多。

總部位於山景城的Google似乎早已對北一街的這棟建築垂涎已久。2019年，Google與位於巴沙迪納的房地產投資公司Gemdale USA簽署了一項協議，根據該協議，如果該物業出售，Google擁有優先購買權。

發言人瑞拉蒙特(Ryan Lamont)表示，Google的此次收購表明這家科技公司正在加大對聖荷西的持續投資。

根據房產文件，Google已累積斥資4.345億元，在北一街、Nortech Parkway和Disk Drive等地購買了多棟建築。Google在Alviso擁有的九棟建築總面積達135萬平方呎。

根據商業地產公司Newmark高層塞恩(Mike Saign)和加納(Mike Saign)張貼的租賃告示，北一街的建築面積為8萬3,900平方呎。

2018年1月，Google斥資1.173億元收購了位於Disk Drive 5079號、5087號和5093號的三棟工業建築，總面積達56.3萬平方呎。

2018年10月，Google以1.545億元的價格收購了位於北第一街4300號和4400號的兩棟弧形辦公大樓，總面積達37.7萬平方呎。

2019年5月，Google以1.375億元的價格收購了位於北一街4550號、Nortech Parkway65號和95號的三棟辦公大樓，總面積達33.2萬平方呎。

據估計，Google已斥資4.59億元在聖荷西市中心購置了多處房產，並計畫在SAP中心和Diridon火車站附近打造一個集住宅、辦公、商店、餐廳和酒店於一體的社區，名為「西區市中心」（Downtown West）。然而，2023年，Google宣布由於不確定自身所需的辦公空間規模，決定重新評估聖荷西市中心西區（Downtown West）的規畫時間表。

除了位於Alviso的總部外，Google還在北聖荷西的兩個地點運營大型辦公室集群。其中一個位於北聖荷西的辦公室集群由幾棟Google自有建築組成，位於West Tasman Drive沿線，靠近冠軍苑（Champion Court）和Vista Montana。另一個是Google租賃的辦公集群，位於北一街和East Brokaw Road的交匯處附近。

「這表明Google仍在繼續投資聖荷西的項目，」土地利用諮詢公司矽谷協同（Silicon Valley Synergy）的執行長施泰德勒（Bob Staedler）表示。