聖荷西市長馬漢競選州長 Gmail創辦人捐款100萬

支持聖荷西 市長馬漢競選州長的政治行動委員會PAC，收到Gmail創辦人100萬元捐款。這是此次州長競選活動至今最大的捐款之一。

SFGATE報導，聖荷西市長馬漢，同時也是加州競爭激烈的州長選舉中的一位新晉候選人，也為他的支持者名單增添了一位財力雄厚的科技界人士：Gmail的創始人。根據上周五提交的文件，曾因在谷歌 早期工作期間打造標誌性電子郵件平台Gmail而聲名鵲起的布海特（Paul Buchheit），近日向馬漢的競選活動捐贈了100萬元。

這筆捐款對馬漢來說可謂恰逢其時。儘管他自2023年以來一直領導加州的第三大城市，但他正全力以赴地提升知名度，因為6月份的開放式初選將決定得票最高的兩名候選人（無論黨派）能否進入決選。加州公共政策研究所2月初的民調顯示，只有3%的選民選擇了馬漢。

除了向支持馬漢的PAC捐贈100萬元外，布海特也是眾多向馬漢競選活動捐贈3萬9200元的科技界人士之一。3萬9200元是個人在初選和決選中直接向候選人捐贈的最高金額。

馬漢還收到了來自谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）、DoorDash執行長徐迅（Tony Xu）、Palantir聯合創始人朗斯代爾（Joe Lonsdale）和Cruise聯合創始人沃格特（Kyle Vogt）的捐款，以及風險投資家莫里茨（Michael Moritz）、陳嘉興（Garry Tan）和霍夫曼（Reid Hoffman）的捐款。

馬漢反對徵收「富豪稅」，該稅的提議案引發矽谷領袖強烈不滿。今年2月，馬漢曾造訪由其直言不諱的支持者陳嘉興經營的創業加速器Y Combinator，進行競選宣傳。

另一個支持馬漢的PAC將Twitch聯合創始人西貝爾（Michael Seibel）列為其主要捐助者之一。聖荷西焦點報報道，西貝爾向該PAC捐贈了100萬元，該PAC資助馬漢在超級盃期間投放了一則30秒的廣告，重點宣傳他在公共安全和房屋建設方面的政績。