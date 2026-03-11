市府設置街邊充電樁 2030年前要建100個

舊金山試點逐漸增加的街邊充電站。（記者李怡╱攝影）

為了讓更多居民方便使用電動車 ，舊金山 近日正推動一項新的城市政策，計畫在全市街道逐步設置路邊電動車充電樁，相關計畫預計今年夏季開始接受業者申請，未來市民在住家附近的街邊停車位，就有機會直接為電動車充電。

目前舊金山的電動車使用比率在全美名列前茅，但不少居民仍面臨充電不方便的問題。特別是住在公寓或沒有私人車庫的居民，很難在家裡安裝充電設備。對於這些租客與多戶住宅居民而言，街邊充電設施被視為解決日常充電困難的重要方式。

去年4月，舊金山推出街邊充電試點計畫，在部分社區設置了首批路邊充電設備，讓車主可以在社區街邊停車時直接充電。試點計畫推出後，不少電動車車主反映，這樣的充電方式對沒有私人車庫的居民非常實用，也讓更多人願意考慮購買電動車。

在新的計畫下，街邊充電樁的申請與審批將由交通局負責，根據社區需求、居民意見以及停車條件來選擇適合設置充電樁的地點，並開放充電設備營運商競標。相關流程也將由舊金山環保局(San Francisco Environment)、工務局(San Francisco Public Works)與公共事業委員會(San Francisco Public Utilities Commission)等部門共同參與。

城市目前設定的目標是，在2030年前在全市設置約100個街邊電動車充電樁，逐步擴大充電網絡。同時增加公共充電設施，例如在市政停車場設置更多充電設備。交通局表示，未來幾年市府停車場的充電站數量，將從目前的55個增加到約305個。

除了街邊充電樁計畫外，舊金山也正在加強整體電動車基礎設施建設。州能源委員會近期向市府提供約500萬美元資金，用於為市政車隊新增140個充電設備，進一步提升城市的電動車充電能力。

市府表示，交通運輸目前仍是城市溫室氣體排放的重要來源之一，因此推動電動車與充電設施，被視為實現城市氣候目標的重要措施。隨著街邊充電設施逐步增加，未來即使沒有私人車庫，居民也能更方便地使用電動車。