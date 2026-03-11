市府設置街邊充電樁 2030年前要建100個

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
舊金山試點逐漸增加的街邊充電站。（記者李怡╱攝影）
舊金山試點逐漸增加的街邊充電站。（記者李怡╱攝影）

為了讓更多居民方便使用電動車舊金山近日正推動一項新的城市政策，計畫在全市街道逐步設置路邊電動車充電樁，相關計畫預計今年夏季開始接受業者申請，未來市民在住家附近的街邊停車位，就有機會直接為電動車充電。

目前舊金山的電動車使用比率在全美名列前茅，但不少居民仍面臨充電不方便的問題。特別是住在公寓或沒有私人車庫的居民，很難在家裡安裝充電設備。對於這些租客與多戶住宅居民而言，街邊充電設施被視為解決日常充電困難的重要方式。

去年4月，舊金山推出街邊充電試點計畫，在部分社區設置了首批路邊充電設備，讓車主可以在社區街邊停車時直接充電。試點計畫推出後，不少電動車車主反映，這樣的充電方式對沒有私人車庫的居民非常實用，也讓更多人願意考慮購買電動車。

在新的計畫下，街邊充電樁的申請與審批將由交通局負責，根據社區需求、居民意見以及停車條件來選擇適合設置充電樁的地點，並開放充電設備營運商競標。相關流程也將由舊金山環保局(San Francisco Environment)、工務局(San Francisco Public Works)與公共事業委員會(San Francisco Public Utilities Commission)等部門共同參與。

城市目前設定的目標是，在2030年前在全市設置約100個街邊電動車充電樁，逐步擴大充電網絡。同時增加公共充電設施，例如在市政停車場設置更多充電設備。交通局表示，未來幾年市府停車場的充電站數量，將從目前的55個增加到約305個。

除了街邊充電樁計畫外，舊金山也正在加強整體電動車基礎設施建設。州能源委員會近期向市府提供約500萬美元資金，用於為市政車隊新增140個充電設備，進一步提升城市的電動車充電能力。

市府表示，交通運輸目前仍是城市溫室氣體排放的重要來源之一，因此推動電動車與充電設施，被視為實現城市氣候目標的重要措施。隨著街邊充電設施逐步增加，未來即使沒有私人車庫，居民也能更方便地使用電動車。

舊金山 電動車

艾瑞克丹恩離世 實習醫生演員控訴曾遭霸凌

舊金山研議新規：不只比特犬、所有狗狗必須絕育

巴洛阿圖市騎單車上班獎勵回饋金 藉遊戲機制減少擁堵

舊金山金融區、濱海區、北灘區 駕駛最容易吃罰單

市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

工業市電池儲能建案准了 估2027年營運

舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）被控以多項罪名，包括以可能造成嚴重傷害的暴力襲擊警員、威脅警員、攻擊警員以及持有吸毒工具等。（警局提供）

舊金山市長羅偉隨扈在田德隆遇襲 頭部流血受傷

2026-03-06 19:11

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

