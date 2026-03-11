薩特醫療引進3套新型達文西手術機器人 微創手術能力升級

達文西第五代為最新一代機器人輔助手術技術，旨在提升外科醫師在複雜手術中的精準度、視野以及操控能力，使醫師能透過更小的手術切口完成操作。（薩特醫療提供）

薩特醫療（Sutter Health）旗下位於舊金山 的California Pacific Medical Center（CPMC）10日宣布，採購三套達文西第五代手術機器人系統（da Vinci 5 Robotic Surgical System），進一步提升舊金山地區提供先進微創手術的能力。

達文西第五代為最新一代機器人輔助手術技術，旨在提升外科醫師在複雜手術中的精準度、視野以及操控能力，使醫師能透過更小的手術切口完成操作。新增的三套系統將使CPMC能在多個專科領域擴大機器人手術服務，包括普通外科、泌尿科、婦科以及胸腔外科。

CPMC結直腸與普通外科醫師、同時也是院方機器人手術委員會共同主席斯奎拉羅（Anthony Squillaro）表示，機器人輔助手術在提供高品質、以病患為中心的醫療服務中扮演日益重要的角色。

他說：「透過投資三套達文西5系統，CPMC正在擴大先進醫療科技的可及性，不僅能支援外科醫師進行手術，也能讓更多患者受益於微創手術方式。」

根據院方規畫，其中兩套達文西5控制台將設於CPMC的Van Ness醫院，第三套則將設於Mission Bernal醫院。

在10日的展示中，斯奎拉羅表示指出，手術機器人是外科醫師雙手的高度精密延伸。系統能將醫師的操作動作轉化為更細微、更穩定的器械動作，並提供高解析度的3D立體影像，使醫師能更清楚觀察手術區域。

斯奎拉羅同時強調，手術機器人並非自動化設備，也不會自行做出決策或執行手術。整個手術過程仍完全由外科醫師透過控制台進行操作和掌控。